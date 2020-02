Le PDG d’Apple, Tim Cook, parle de l’impact à long terme du coronavirus dans une nouvelle interview

Le PDG d’Apple, Tim Cook, s’est rendu hier à Birmingham, en Alabama, et pendant son séjour, il a réalisé une interview avec Fox Business. Des parties de l’interview où Cook a discuté du coronavirus ont été partagées hier, mais maintenant l’intégralité de l’interview de 10 minutes a été publiée.

Développant ses commentaires sur le coronavirus, Cook dit que les choses progressent comme prévu en termes de “ramener les choses”, mais cela prendra un certain temps. “Dans l’ensemble, je pense que c’est une condition temporaire, pas un genre de chose à long terme. Apple est fondamentalement solide, et c’est ainsi que je le vois”, a déclaré Cook.

Cook a déclaré qu’il n’était pas sûr que le coronavirus continuera d’avoir un impact sur les ventes d’Apple au-delà du trimestre de mars. “Nous sommes toujours en février et il y a lieu d’être optimiste, mais nous verrons”, a-t-il déclaré. L’attention s’est déplacée de la Chine vers la Corée du Sud et l’Italie, et Cook a déclaré qu’il est important de voir “ce qui s’y passe et si quelque chose de nouveau en ressortira”.

Au sujet des fluctuations des stocks dues au coronavirus, Cook a déclaré ceci:

Je ne me concentre pas vraiment sur le court terme par rapport au marché. Je pense que pour moi, et la façon dont nous gérons l’entreprise, nous travaillons sur le long terme et je ne vois aucune différence à long terme entre ce qui se passait il y a quatre semaines et ce qui se passe aujourd’hui.

Le marché prend du temps pour reconnaître cela, etc. Ça va faire ce que ça va faire, et je suis la dernière personne à pouvoir le prédire. Pour moi, oui, je regarde à travers ça. Regardez à travers le bruit et concentrez-vous sur l’avenir. Et l’avenir s’annonce très brillant.

On a demandé à Cook si Apple travaillait à déplacer davantage de sa chaîne d’approvisionnement hors de Chine, et Cook a dit, comme il le fait souvent, que les appareils Apple ont des composants du monde entier. En Chine en particulier, Cook a déclaré qu’Apple se concentre sur la résilience de la chaîne d’approvisionnement, et non sur la catastrophe elle-même. ? Mon point de vue ici aujourd’hui est que s’il y a des changements, vous parlez d’ajuster certains boutons, pas une sorte de changement fondamental en gros. Cook a également parlé de la façon dont il gère sa relation avec Donald Trump et si ses efforts pour s’engager avec Trump campagne ont provoqué des réactions des employés. J’essaie de faire ce que je dis et de dire ce que je fais. Mon point de vue est que l’engagement est toujours le meilleur parce que se tenir à l’écart et crier ne fait rien d’autre que la polarisation.

Je veux m’habiller et jouer un rôle, et si je suis en désaccord sur quelque chose, je veux essayer de l’influencer. Si je suis d’accord sur quelque chose, je veux essayer d’amplifier et de trouver un moyen de devenir un grand citoyen du pays. C’est mon point de vue sur les choses et la façon dont nous essayons de diriger l’entreprise.

Cook a abordé quelques autres sujets de discussion, tels que les plans d’Apple pour ouvrir des magasins de détail en Inde et l’accent mis par Apple sur la politique. L’interview complète peut être visionnée sur Fox Business.

