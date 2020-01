Le PDG d’Apple, Tim Cook, participera au petit déjeuner de Davos avec Trump

Le PDG d’Apple, Tim Cook, est à Davos, en Suisse, pour la conférence du Forum économique mondial et il prévoit d’assister à un petit-déjeuner avec le président américain Donald Trump, rapporte Bloomberg.

Cook et le PDG d’IBM, Ginni Rometty, informeront Trump d’une nouvelle campagne conçue pour mettre en évidence les multiples façons d’obtenir une éducation.

ImTim Cook‌ et Melania et Donald Trump‌ en août 2018

Cook a tenté d’avoir une relation cordiale avec Trump, et a récemment emmené Trump visiter les opérations d’Apple à Austin, au Texas, mais il y a eu des tensions entre les deux en raison d’un différend commercial en cours avec la Chine et plus récemment, le refus d’Apple de déverrouiller les iPhones utilisé par le tireur de Floride Mohammed Saeed Alshamrani.

Avant le petit-déjeuner avec Trump, Cook a rencontré mardi les premiers ministres de la Finlande, de l’Espagne et de la Croatie, mais on ne sait pas ce qui a été discuté.

