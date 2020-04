Le PDG d’Apple, Tim Cook, prononcera une allocution de lancement virtuel pour les étudiants de l’Ohio State University

Le PDG d’Apple, Tim Cook, prononcera le discours d’ouverture lors de l’événement de lancement virtuel de l’Ohio State University, qui doit avoir lieu le 3 mai, a annoncé aujourd’hui le président de l’Ohio Michael Drake.

L’événement, qui sera retransmis en direct, débutera à midi, heure locale, avec 12 000 diplômes à attribuer virtuellement aux étudiants. L’émission comprendra le discours de début de Cook, des performances musicales, et avec Drake et les responsables de l’université en tenue de cérémonie traditionnelle au stade Ohio, qui sera vide d’étudiants.

“Je suis ravi d’accueillir” Tim Cook “en tant que conférencier du printemps”, a déclaré Drake. “Nous sommes reconnaissants de la participation de M. Cook à cette importante tradition et savons que ses idées uniques guideront Buckeyes dans leur quête d’innovation à l’avenir.”

L’Ohio State entretient une relation continue avec Apple et, en 2017, a établi un partenariat d’enseignement et de recherche avec Apple dans le cadre de l’initiative Digital Flagship de l’université, qui comprend une bibliothèque de conception iOS et offre aux étudiants la possibilité d’acquérir des compétences en codage.

Cook assiste souvent à des événements de début dans les universités pour inspirer et motiver les étudiants. Il a parlé à Stanford, Tulane, MIT, George Washington University, Auburn University, et plus encore.

