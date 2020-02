Le PDG d’Apple, Tim Cook, se souvient de Steve Jobs pour son anniversaire

Que souhaitez-vous savoir

Aujourd’hui aurait été l’anniversaire du co-fondateur d’Apple Steve Jobs. Il aurait eu 65 ans, et le PDG actuel d’Apple, Tim Cook, s’est rendu sur Twitter pour se souvenir de l’homme qui a ramené Apple du bord du gouffre à la fin des années 1990.

Jobs est décédé en 2011 à l’âge de 56 ans à la suite d’une longue bataille contre le cancer, mais son héritage au sein d’Apple continue de perdurer à travers les produits qu’il fabrique et les idéaux de l’entreprise dans son ensemble.

Cook a partagé un message avec Twitter à côté d’une vidéo humoristique de Jobs annonçant l’iPhone original.

En pensant à Steve aujourd’hui pour son anniversaire – son amitié, sa passion, et surtout le rire et la joie qu’il a inspirés. pic.twitter.com/qPMHbzxCsQ

– Tim Cook (@tim_cook) 24 février 2020

Il est parfois facile d’oublier les petits moments d’humour que Jobs injectait dans ses présentations et c’est certainement quelque chose qui me manque. Dans un océan d’annonces de produits et de chiffres de vente, nous pourrions tous bénéficier d’un peu plus d’emplois dans les annonces d’Apple de nos jours.

Je soupçonne qu’Apple pourrait parfois bénéficier d’un peu plus d’emplois.