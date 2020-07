Le PDG d’Apple, Tim Cook, témoignera lors d’une audience antitrust aux États-Unis le 27 juillet

Le PDG d’Apple, Tim Cook, participera à une audience antitrust tenue par le sous-comité judiciaire antitrust de la Chambre le lundi 27 juillet à 12 h 00. Heure de l’Est, a annoncé aujourd’hui le Comité judiciaire. L’audience fait partie d’une enquête antitrust en cours aux États-Unis qui implique la concurrence sur les marchés numériques.

L’audition, intitulée « Plateformes en ligne et pouvoir de marché, partie 6: Examen de la domination d’Amazon, Facebook, Google et Apple », comprendra également le PDG d’Amazon Jeff Bezos, le PDG d’Alphabet / Google Sundar Pichai et le PDG de Facebook Mark Zuckerberg. Il y aura un flux en direct des questions disponibles sur YouTube.

Depuis que l’enquête antitrust a été lancée l’année dernière, le sous-comité judiciaire antitrust de la Chambre enquête sur les entreprises technologiques. Les politiques de l’App Store d’Apple ont été examinées de près et Apple a été interrogée sur la suppression de certaines applications, la façon dont les résultats du classement de recherche sont déterminés, le fonctionnement du mécanisme d’achat intégré, si les applications sont autorisées à inclure des liens intégrés à des applications n’appartenant pas à Apple. les systèmes de paiement et les politiques d’Apple sur la définition des applications non Apple par défaut.

Avant l’audience, le comité a sollicité les opinions des développeurs de «l’App Store» et il y a eu récemment un accent sur la réduction de 30% qu’Apple retire des achats d’abonnements intégrés. Cook sera probablement interrogé sur les politiques d’App Store d’Apple, y compris les règles d’abonnement qui ont récemment fait la une des journaux.

Dans un communiqué, le président du comité judiciaire de la Chambre, Jerrold Nadler, et le président du sous-comité antitrust, David Cicilline, ont déclaré qu’il était essentiel d’entendre les témoignages des PDG des quatre sociétés de technologie dans l’enquête antitrust.

L’enquête sur les pratiques d’App Store d’Apple en est à ses débuts, car le ministère de la Justice concentre ses ressources sur une enquête distincte sur la domination de Google dans la publicité numérique, mais l’objectif du comité avec l’audience est de générer un rapport contenant des recommandations sur l’action législative.