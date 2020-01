Le PDG de Netflix promet que le service n’aura jamais de publicités – .

Le PDG de Netflix, Reed Hastings, a pris un certain temps avant la présentation de mardi après-midi des bénéfices du streamer au quatrième trimestre – au cours de laquelle il a révélé des données d’audience phares liées à sa liste d’originaux – pour réitérer une promesse qui, sans aucun doute, rendra les utilisateurs du service content. Contrairement à des concurrents plus petits comme Disney +, Hulu et le nouveau streamer Peacock de NBC, pour n’en nommer que quelques-uns, Netflix promet une fois de plus de ne jamais lancer aucun type d’abonnement financé par la publicité. Et, de plus, toute spéculation selon laquelle il est en train de le faire ou même d’y penser est, selon la société, “complètement fausse”.

“Nous voulons être le répit sûr où vous pouvez explorer, vous stimuler, vous amuser, vous amuser, vous détendre – et ne pas avoir de controverse autour de l’exploitation des utilisateurs avec de la publicité”, a déclaré Hastings lors d’une interview officielle sur les résultats modérée par Michael Morris de Guggenheim Securities. .

Netflix et son chef de la direction doivent régulièrement jeter de l’eau froide sur la possibilité de faire de la publicité car, malgré leurs dénégations, la notion est toujours autant évoquée au sein de la communauté des analystes en investissement. L’année dernière, par exemple, les analystes de Nomura ont estimé que Netflix pourrait réaliser instantanément un milliard de dollars supplémentaires par an grâce aux revenus publicitaires si la société décidait un jour d’activer cela – comme si c’était aussi simple que de lancer un interrupteur, sans parler de toutes les complexités qui vont avec, comme une force de vente devant être embauchée, sans parler du retour de flamme inévitable des clients.

Oh, et sans parler de la difficulté de concurrencer la publicité contre les géants de la technologie qui forment maintenant un duopole publicitaire presque imprenable.

“Google, Facebook et Amazon sont extrêmement puissants dans la publicité en ligne, car ils intègrent tellement de données provenant de tant de sources”, a poursuivi Hastings lors de ses remarques. “Je pense que ces trois-là vont obtenir la plupart des activités de publicité en ligne.” Alors que si Netflix voulait même construire une entreprise de publicité durable de 5 à 10 milliards de dollars, il faudrait qu’elle “arrache cela” aux acteurs historiques, c’est pourquoi Netflix pense que “à long terme, il n’y a pas d’argent facile là-bas.”

Cela ne signifie pas, cependant, que Netflix ne voit pas les opportunités liées à la marque créative en dehors de la pratique consistant à simplement mettre une annonce en face du spectateur. En plus de constituer une équipe de produits de consommation, le streamer a saisi des partenariats lui permettant de promouvoir son contenu original, comme le partenariat avec Ben & Jerry’s pour une saveur de crème glacée Netflix officielle que nous avons récemment signalée. Recherchez certainement le streamer pour en faire plus à l’avenir.

