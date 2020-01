Le PDG de PlayStation dit que les plus grandes fonctionnalités de la PS5 n’ont pas encore été révélées – .

Sony a pris la parole au CES 2020 pour dévoiler sa vision unique de l’avenir, qui comprend apparemment des voitures Sony, un téléviseur Sony 8K haut de gamme et la PS5, bien sûr. Nous nous attendions tous à ce que Sony révèle de nouveaux détails sur l’événement PlayStation 5 lors de la conférence de presse, mais la société a préféré garder tout secret. Sony a récapitulé toutes les fonctionnalités PS5 confirmées, a révélé le logo PS5 sans surprise et a partagé les statistiques de vente PS4 avec la foule, taquinant que les détails que les joueurs voulaient suivraient. Dans une interview séparée après l’événement, le PDG de PlayStation, Jim Ryan, a révélé que les plus grandes fonctionnalités de la PS5 n’avaient même pas été annoncées, ce qui est certainement excitant, compte tenu de ce que Sony a déjà révélé à propos de la prochaine console.

Ryan a partagé la diapositive suivante avec le public du CES, qui répertorie la principale fonctionnalité PS5 que Sony a révélée au cours des derniers mois, et la plupart sont des mises à niveau massives de la console. La prise en charge matérielle du lancer de rayons en fait partie, ce qui implique que la PS5 apportera d’énormes mises à niveau du processeur et du processeur graphique – et il est déjà confirmé qu’AMD est le fournisseur de puces pour la PS5 et la Xbox Series X.

Source de l’image: Sony via Business Insider

Le «SSD ultra-haute vitesse» en est un autre, car Sony a déjà fait la démonstration des performances impressionnantes du SSD de la PS5. De même, les nouvelles haptiques du contrôleur DualShock 5 ont été révélées au monde il y a quelques mois.

Mais Ryan a également déclaré à Business Insider Japan qu ‘«il y a plus dans la PS5 que cela», y compris des fonctionnalités uniques qui la distingueront des consoles traditionnelles. Ces grandes fonctionnalités n’ont pas été dévoilées, mais seront probablement annoncées bientôt. La PS4, bien sûr, est également une console traditionnelle, il sera donc intéressant de voir quelles fonctionnalités uniques Sony a pu créer pour la PlayStation 5.

Nous vous rappellerons que la console aurait une fonctionnalité que la Xbox Series X pourrait ne pas avoir, et c’est un assistant virtuel intégré, axé sur le jeu, qui fonctionnerait à la fois sur PS5 et sur mobile. L’assistant serait en mesure d’aider les joueurs avec du contenu dans le jeu et de fournir des informations sur l’état de certains événements dans leurs jeux préférés. Bien que cet assistant PlayStation apparaisse jusqu’à présent dans plusieurs rumeurs, Sony n’a pas encore reconnu son existence.

Sony devrait dévoiler la nouvelle console lors d’un événement PlayStation à la mi-février, mais la société n’a pas encore envoyé d’invitations à la presse.

Source de l’image: Olly Curtis / Future Publishing / Shutterstock

