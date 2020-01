Le PDG de Sonos réagit à la réaction, continuera à mettre à jour les produits hérités

Sonos s’est retrouvé au centre de l’actualité cette semaine, et pas pour les bonnes raisons. La société a publié un communiqué de presse annonçant qu’elle mettrait fin à la prise en charge de certains de ses anciens conférenciers en mai 2020, ce qui a mis beaucoup de monde en colère. Après quelques heures de contrecoup implacable, Sonos a publié une déclaration de suivi pour clarifier certaines choses.

Pour commencer, Sonos veut s’assurer que vous savez que ses haut-parleurs hérités ne seront en aucun cas briqués. Les mises à jour logicielles importantes ne seront plus envoyées une fois le mois de mai écoulé, mais vous pouvez toujours les utiliser telles que vous êtes actuellement.

Le PDG de Sonos, Patrick Spence:

Nous ne les briques pas, nous ne les forçons pas à l’obsolescence et nous n’enlevons rien. Beaucoup d’entre vous ont investi massivement dans vos systèmes Sonos, et nous avons l’intention d’honorer cet investissement aussi longtemps que possible. Bien que les anciens produits Sonos n’obtiennent pas de nouvelles fonctionnalités logicielles, nous nous engageons à les maintenir à jour avec des corrections de bugs et des correctifs de sécurité aussi longtemps que possible.

De même, Sonos dit qu’il “fonctionnera pour offrir une solution alternative” s’il “se heurte à quelque chose de central à l’expérience qui ne peut être abordé”.

En plus de cela, Spence dit que la société s’efforce de permettre aux utilisateurs de partager leur système entre les anciens et les nouveaux haut-parleurs et de les utiliser sans aucun problème.

Deuxièmement, nous vous avons entendu sur la question des produits hérités et des produits modernes ne pouvant pas coexister chez vous. Nous travaillons sur un moyen de diviser votre système afin que les produits modernes fonctionnent ensemble et obtiennent les dernières fonctionnalités, tandis que les produits hérités fonctionnent ensemble et restent dans leur état actuel. Nous finalisons les détails de ce plan et en partagerons davantage au cours des prochaines semaines.

Des haut-parleurs tels que Sonos One, Beam, Move, etc. ne sont pas du tout affectés par ce changement de politique. Cela se réfère uniquement au jeu original de Sonos: 5, CR 200, Bridge, Connect / Connect: Amp et Zone Players. Les appareils ont tous été lancés entre 2006 et 2009, ce qui les rendait âgés de 11 ans au plus jeune.

Si vous possédez l’un des haut-parleurs hérités mentionnés ci-dessus, Sonos offre un crédit de 30% pour chacun que vous remplacez pour un nouveau modèle. Je dirais que l’entreprise a géré la situation du mieux qu’elle peut, mais ce n’est évidemment pas le sentiment général des utilisateurs. Espérons que la nouvelle déclaration puisse régler un peu les choses.

