Le personnel d’Apple est encouragé à travailler à domicile en raison d’une épidémie de coronavirus

Tim Cook a encouragé le personnel d’Apple basé dans les bureaux du monde entier à travailler à domicile cette semaine “si [their] le travail le permet »(via Bloomberg News). Le PDG d’Apple a envoyé un mémo mettant à jour l’approche de l’entreprise pour gérer l’épidémie de coronavirus au cours du week-end. Cela s’ajoutait aux démarches entreprises par l’entreprise la semaine dernière. Ensuite, il a exhorté les employés d’Apple Park à travailler à domicile

Le coronavirus, un «événement sans précédent»

Dans la note de service, le patron d’Apple a décrit la propagation de Covid-19 comme un «événement sans précédent» et un «moment difficile». M. Cook a dit au personnel de «se sentir libre de travailler à distance» au cours de la semaine commençant le 9 mars, si leur rôle le permet. La politique s’applique aux bureaux dans “les zones avec la plus grande densité d’infections”, indique le mémo. Les bureaux de Californie touchés se trouvent à Santa Clara Valley et Elk Grove. La politique s’applique également aux bureaux de Seattle, en Corée du Sud, au Japon, en Italie, en Allemagne, en France, en Suisse et au Royaume-Uni. En outre, Apple lance «de nouveaux efforts pour maximiser l’espace interpersonnel et continuer» et «des nettoyages en profondeur améliorés», selon M. Cook. Apple “fait un effort majeur pour réduire la densité humaine et garantir que les équipes présentes sur le site puissent faire leur travail en toute sécurité et en toute tranquillité d’esprit”, a-t-il ajouté.

Ce ne sont pas seulement les bureaux d’Apple qui sont touchés. Le nombre de personnes autorisées à assister aux cours “Aujourd’hui chez Apple” a été réduit en raison de l’épidémie de coronavirus.

Salesforce met en œuvre une politique de travail à domicile

Ailleurs, Salesforce a rejoint la liste croissante des entreprises technologiques encourageant le personnel à travailler à domicile en raison de la propagation du coronavirus. Dans des déclarations publiées ce week-end, la société a déclaré avoir “fortement” encouragé le personnel de Californie et de l’État de New York à travailler à domicile en mars. Il a initialement présenté cette politique au personnel de l’État de Washington.