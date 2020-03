Le Pixel 4a fait surface dans de nouvelles images en direct divulguées

Le Pixel 4a de Google a de nouveau fui sur Internet, cette fois, il pose pour la caméra. Dans une série d’images initialement publiées sur reddit en tant que captures d’écran d’un groupe Facebook privé, nous apercevons pour la première fois le combiné de milieu de gamme de Google 2020 aux côtés de l’étui en tissu qui l’accompagne.

À titre de mise en garde, il convient de noter que, bien que le mage provienne d’une source qui n’est pas l’une des habituelles, il ressemble à une image légitime sans marques ni distorsions qui le présente comme un photoshop, une maquette ou une autre fabrication à ce point dans le temps.

Quand on regarde les photos, il y a peu de surprises ici, on dirait qu’on s’y attend. La bosse de la caméra au carré du Pixel 4 est là, et nous avons également l’écran sans bord et la caméra à trou d’épingle. La prise casque fait son grand retour, et le boîtier en tissu de Google est également de retour.

En termes de spécifications, le Pixel 4a de Google devrait être similaire au 3a, une version simplifiée de son grand frère. Il y a un processeur Snapdragon 730 à bord, et Google pourrait s’en tenir à ses 4 Go de RAM et à 65 Go de combinaison de stockage. Les prix devraient également rester à peu près les mêmes, Google retirant la série Pixel 3a ou baissant ses prix déjà attractifs.

Le Pixel 4a de Google devrait être publié à peu près au moment des E / S désormais uniquement numériques plus tard cette année. Il sera probablement annoncé via un article de blog ou quelque chose de similaire.