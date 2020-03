Le Pixel 4a obtient un stockage rapide et de niveau phare

Le Pixel 4a de Google est au coin de la rue, et nous obtenons quelques aperçus de plus dans les mises à jour matérielles que cette chose reçoit. Nous savons déjà que la RAM est augmentée jusqu’à 6 Go et que le processeur est mis à jour vers un Snapdragon 730, mais Google le rend plus rapide avec une autre spécification cruciale – le stockage.

Dans la vidéo “Review” du Pixel 4a publiée plus tôt cette semaine (remerciements aux développeurs de XDA pour l’avoir repéré), les spécifications du Pixel incluent le stockage UFS par opposition au stockage eMMc équipé du Pixel 3a. Non, ce ne sont pas que des lettres aléatoires. EMMC fait référence à une carte MultiMediaCard intégrée par opposition à UFS (Universal Flash Storage) qui est utilisé dans les smartphones phares.

Pourquoi devriez-vous vous en soucier? Harish Jonnalagadda d’Android Central explique:

UFS a été principalement conçu pour offrir des vitesses de type SSD sur les appareils mobiles. Les modules UFS de première génération offrent des temps de copie de fichiers trois fois plus rapides, ainsi que de vastes améliorations du multitâche par rapport aux modules eMMC. UFS est capable de le faire car il s’agit d’un standard duplex intégral, ce qui signifie qu’il peut lire et écrire des données simultanément. En revanche, eMMC ne peut lire ou écrire des données qu’à un moment donné.

En substance, vos médias se chargeront plus rapidement, vos applications démarreront plus rapidement, vos jeux reprendront plus rapidement et ainsi de suite. Il n’y aurait que peu de logiciels pour rendre le téléphone fluide, et en ce qui concerne le Pixel 4a, Google semble essayer de s’assurer que le matériel ne prend pas trop de retard.