Le Pixel 4a XL a peut-être été annulé, mais il vient d’apparaître sur eBay

Google devrait lancer un Pixel 4a très bientôt, et une photo de ce qui est censé être la version XL de celui-ci vient d’apparaître sur une liste eBay. Pour être clair, il s’agit d’une coque arrière de remplacement blanche pour le Pixel 4a XL. C’est un peu en dehors du champ gauche, et le design est un peu différent des Pixel 4 et 4a en ce qui concerne le relief de l’appareil photo car il conserve la forme de diamant du premier tout en adoptant les trous plus grands de ce dernier.

Étant donné que le mot actuel dans la rue est que le Pixel 4a sera expédié en une seule taille et qu’il sera en deux couleurs – noir et bleu – il est probable que cette coque reflète le plan original de Google d’un Pixel 4a / 4a Une paire XL comme le Pixel 3a avant (il convient de noter que 9to5Google a signalé très tôt les premières rumeurs d’un éventuel Google Pixel 4a XL). Il pourrait également s’agir du prochain Google Pixel 4a XL, probablement caché avec succès jusqu’à présent. Malheureusement, c’est moins probable.

Cela dit, le lancement du Pixel 4a de Google arrive dans le mois prochain. Qu’il y ait ou non un 4a XL deviendra clair plus tôt que tard.

Souhaitez-vous que Google expédie un Pixel 4a XL? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.