Le Pixel 5 fait une apparition précoce dans le code AOSP

Google devrait lancer un tas de nouveaux pixels cette année. Il y a le successeur du Pixel 3a de milieu de gamme, le 4a et le vaisseau amiral en attente, le Pixel 5. Nous avons vu beaucoup de choses sur le Pixel 4a jusqu’à présent, mais rien n’a émergé du Google Pixel 5, du moins, jusqu’à présent.

Un extrait de code repéré par 9to5Google fournit un indice:

L’assainisseur de limites dans arch / arm64 / kernel / cpufeature.c rend l’image non amorçable pour Pixel 4 à 4.14 kernel. Je n’ai pas eu l’occasion de le tester sur Pixel 5 avec 4.19 et de désactiver UBSan de manière préventive maintenant pour assurer le démarrage.

Pour être clair, cet extrait de code n’est pas exactement quelque chose de grand. Le code lui-même est relativement banal, ce qui est intéressant, c’est la référence au Pixel 5 exécutant le noyau Linux 4.19. Cela ne fait pas grand-chose d’autre que de confirmer qu’un Pixel 5 existe – en ce moment -.

Alors que 3 variantes de Pixel ont été repérées cette année, 9to5Google indique que les deux variantes de Pixel non nommées sunfish, précédemment supposées être des variantes de Pixel 4a, pourraient en fait être des unités de Pixel 5. Comme nous nous attendions à ce que Google ne lance que trois appareils Pixel cette année, contre quatre, cela suit en fait. Ce qui ne l’est pas, c’est la possibilité des spécifications de milieu de gamme des appareils Pixel 5. 9to5Google spécule que Bramble et Redfin sont des unités Pixel 5, ils seront alimentés par des processeurs sportifs Snapdragon 765 5G, contrairement aux internes phares de haut niveau auxquels nous sommes habitués.

Peut-être que Google se retire de l’espace phare car il laisse cela à des partenaires matériels plus expérimentés comme Samsung, comme il l’a fait dans l’espace Chromebook. Le Pixel 3a a reçu des éloges, des distinctions et, surtout, des ventes, et le marché phare est saturé après tout. Peut-être, ou peut-être que c’est trop loin pour le dire pour l’instant.

Google devrait annoncer le Pixel 5 lors de son événement matériel désormais annuel plus tard cet automne. Nous pouvons nous attendre à voir plus de fuites sur l’appareil à l’approche de la date.