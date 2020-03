Le Pixel 5 peut avoir un Snapdragon 765G de milieu de gamme au lieu d’un Snapdragon 865

Selon un démontage de l’application Google Camera sur une version préliminaire du Pixel 4a obtenue par 9to5Google, les téléphones Pixel de l’année prochaine pourraient ne pas être de véritables produits phares bleus, évitant le Snapdragon 865 au profit d’un Snapdragon 765G, le haut de gamme de la gamme de milieu de gamme de Qualcomm.

Le démontage a révélé deux fichiers appelés “photo_pixel_2020_midrange_config” et “photo_pixel_2020_config”. Il s’agit apparemment de références aux séries Pixel 4a et Pixel 5, car la convention de dénomination de Google pour les Pixel 3a et Pixel 4 était auparavant “photo_pixel_2019_midrange_config” et “photo_pixel_2019_config”.

Les noms de code des appareils correspondant à la “photo_pixel_2020_config” – selon tous les comptes, la nomenclature de Google pour les “fleurons” 2020 – sont Bramble et Redfin, selon la ventilation de 9to5Google. Ces noms de code sont également confirmés par une enquête de @ Cstark_27 sur Twitter.

Cependant, là où les choses deviennent vraiment intéressantes, c’est que nous avons déjà vu ces noms de code. En janvier, les mêmes noms de code ont été découverts dans le code source AOSP, Redfin et Bramble arborant un Snapdragon 765G. À l’époque, il n’était pas clair si Google prévoyait simplement de publier davantage de téléphones de milieu de gamme comme le Pixel 4a en 2020 ou s’il s’agissait simplement de noms de code pour des prototypes internes.

La réalité, selon ce dernier rapport, est peut-être bien plus étrange, et il semble que la société puisse renoncer entièrement aux offres phares cette année, avec le Pixel 5 et le Pixel 5 XL lancés en tant que téléphones de milieu de gamme. Les deux téléphones prendront cependant en charge la 5G, grâce au modem 5G intégré au Snapdragon 765G.

Si tel est le cas, ce serait sans aucun doute un écart significatif par rapport à la direction de l’entreprise jusqu’à présent. Dans le même temps, puisque le plus gros tirage de la gamme Pixel est le logiciel de Google, il est certainement possible pour la société de réaliser bon nombre des mêmes astuces de caméra que celles obtenues sur la série Pixel avec un processeur moins cher mais toujours très performant. Après tout, il était capable de faire exactement cela avec le Pixel 3a.

Reste à voir combien ces téléphones coûteraient et ce que le changement signifierait pour l’avenir de tout Pixel 5a.