Le Pixel 5 pourrait-il avoir une charge sans fil inversée? Android 11 nous le fait penser.

La recharge sans fil inversée a toujours été une caractéristique étrange. Depuis que nous l’avons vu pour la première fois sur le Huawei Mate 20 Pro, il était clair que, bien que pratique, vous perdiez généralement beaucoup plus d’énergie que vous ne transfériez sur l’autre téléphone. Mais lorsque Samsung a lancé pour la première fois les Galaxy Buds avec la série Samsung Galaxy S10, il est devenu clair pour moi que cette fonctionnalité était façon plus utile pour les accessoires, qui ont tendance à avoir des batteries beaucoup plus petites.

Dans l’aperçu du développeur Android 11, nous avons un indice que le Pixel 5 pourrait également finir par prendre en charge la fonctionnalité. Dans les paramètres, il existe un menu pour une fonctionnalité appelée Battery Share. La fonction avertit que la batterie de votre téléphone se déchargera plus rapidement lors de son utilisation et qu’elle fonctionne avec les écouteurs, les montres, les téléphones et bien plus encore.

Si vous atteigniez vraiment, on pourrait déduire que cela signifie que la fonctionnalité fonctionnera avec les prochains Pixel Buds 2. Si vous étiez encore plus loin, vous pourriez déterminer que cela signifie que Google pourrait enfin lancer une montre Pixel cette année. Mais nous n’allons pas espérer.

Utilisez-vous la charge sans fil inversée? Que pensez-vous de la fonctionnalité et aimeriez-vous la voir sur le Pixel 5? Faites le nous savoir!