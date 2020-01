Le Pixelbook Go de Google est désormais disponible dans une couleur «pas rose» plus chère

Les téléphones Pixel de Google viennent souvent dans le noir / blanc standard et dans une autre couleur plus intéressante. L’année dernière, c’était Purplish et Oh So Orange pour le Pixel 3a et le Pixel 4 respectivement.

Pour la gamme d’ordinateurs Pixel, la société s’était généralement attachée à une seule couleur d’aspect professionnel, jusqu’à l’année dernière au moins. Le nouveau Pixelbook Go a fait ses débuts avec les nuances Just Black et Not Pink, bien que ce dernier soit en attente de vente depuis un certain temps.

Quelle couleur Pixelbook Go devriez-vous acheter?

Maintenant, Google a enfin rendu le Pixelbook Go disponible à l’achat dans Not Pink. Les utilisateurs peuvent désormais l’acheter tant qu’ils optent pour les options Core i5 ou Core i7 Pixelbook Go. Malheureusement, la société ne le ramènera pas au Pixelbook Go équipé du M3 de démarrage, donc vous cherchez 849 $ si vous le voulez dans cette couleur.

Le Pixelbook de Google n’est pas le seul Chromebook haut de gamme à venir dans une couleur non conventionnelle cette année. Le Chromebook Galaxy de Samsung, bien conçu et beau, sera livré dans un rouge qui fera tourner la tête plus tard cette année. Bien que les Chromebooks bas de gamme aient parfois repéré des couleurs brillantes en raison de leur nature axée sur l’éducation, il est agréable pour les utilisateurs qui achètent des clamshells Chrome OS plus chers d’avoir également le choix.