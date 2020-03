Le plan de l’UE appelle à des réparations de téléphone plus faciles, droit de mettre à jour un logiciel «obsolète»

Mise à jour, 12 mars 2020 (02h11 HE): Une proposition de la Commission européenne a fuité le mois dernier, ce qui obligerait les entreprises à faciliter le remplacement des batteries (entre autres). Aujourd’hui, l’UE a lancé ce que l’on appelle le plan d’action pour l’économie circulaire.

“La valeur est perdue lorsque des produits entièrement ou partiellement fonctionnels sont jetés parce qu’ils ne sont pas réparables, la batterie ne peut pas être remplacée, le logiciel n’est plus pris en charge ou les matériaux incorporés dans les appareils ne sont pas récupérés”, lit un extrait du document de l’UE.

Le plan d’action préconise en effet que les smartphones, tablettes et ordinateurs soient conçus pour «l’efficacité énergétique et la durabilité, la réparabilité, l’évolutivité, la maintenance, la réutilisation et le recyclage». En outre, l’UE fait pression pour une réglementation du «droit à la réparation».

Le matériel n’est pas le seul objectif, car le plan d’action prévoit également «le droit de mettre à jour les logiciels obsolètes». C’est un gros problème, car il existe de nombreux appareils Android qui n’exécutent en aucun cas les dernières mises à jour. Cependant, la forme que cela prendrait n’est pas claire, mais XDA suggère que cela pourrait être le cas des fabricants qui déverrouillent le chargeur de démarrage du téléphone lorsqu’il atteint l’état de fin de vie.

Le plan d’action pour l’économie circulaire pousse également à plus de changements, y compris un chargeur de smartphone commun, des câbles de charge plus durables et un programme de reprise pour les anciens appareils et chargeurs.

Article original, 25 février 2020 (6 h 26 HE): La grande majorité des smartphones ont de nos jours des batteries scellées, ce qui rend difficile le passage à un nouveau pack. Mais l’UE pourrait travailler sur un plan pour changer les choses.

Selon Het Financieele Dagblad (via XDA-Developers), la Commission européenne travaille sur une proposition qui obligera les entreprises à faciliter le remplacement des batteries. La proposition, qui devrait être présentée à la mi-mars, viserait les smartphones, les tablettes et les écouteurs sans fil.

La proposition encouragera également davantage de recyclage des produits, la réutilisation des matières premières et la production durable en général. On pense que l’UE fait également pression pour que les fabricants offrent des périodes de garantie plus longues et un accès plus facile aux informations de réparation.

Le plan de l’UE appelle également à davantage de recyclage des emballages des produits, ajoutant qu’ils souhaitent une réduction de l’utilisation des microplastiques. En fait, la proposition suggère que les fabricants apposent une étiquette sur leur emballage pour divulguer le nombre de micro-plastiques rejetés dans l’environnement lors de l’utilisation de leurs produits. Une autre initiative de la proposition comprend la promotion d’un système de collecte de l’UE pour les anciens téléphones, tablettes et chargeurs.

Nous sommes heureux de voir l’UE pousser à un remplacement plus facile de la batterie dans les smartphones, car la dégradation de la batterie est l’un des principaux problèmes des anciens téléphones. Et dans le cas d’Apple, il a également limité les iPhones plus anciens lorsque la dégradation de la batterie a dépassé un certain seuil, donc un remplacement pourrait également avoir des implications sur la vitesse.

Le principal avantage des batteries scellées est qu’elles permettent de fournir un smartphone résistant à l’eau et à la poussière. Il ne semble pas que l’UE demande une interdiction des batteries scellées, mais plutôt des pratiques telles que le collage des batteries qui rendent le processus de remplacement plus difficile. En fait, la Commission européenne avait précédemment conseillé aux marques de téléphones de ne pas utiliser de colle en 2017.

