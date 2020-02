Le planificateur DarQ en mode sombre par application fonctionne désormais sans root (téléchargement APK)

Avant le lancement officiel d’Android 10, le développeur Kieron Quinn a publié DarQ, une application qui force le thème sombre du nouveau système d’exploitation sur une application, avec une option de planification qui est toujours extrêmement utile à ce jour. Jusqu’à présent, le produit reposait exclusivement sur un accès root, mais Quinn a partagé avec nous qu’à la suite d’une récente mise à jour de la version 1.2, vous pouvez accorder les autorisations nécessaires via ADB – plus de root requis.

DarQ utilise l’option de thème Dark Force cachée dans Android 10 qui inverse intelligemment les espaces blancs dans les applications, même si elles n’incluent pas (encore) de mode sombre natif. Grâce à ses options granulaires, le service vous permet également d’exclure des applications qui ont déjà un thème natif adapté au crépuscule. DarQ est également en mesure de basculer automatiquement entre les modes officiel sombre et clair en fonction du lever et du coucher du soleil, une fonctionnalité que Google souhaite potentiellement ajouter à Android 11.

Pour profiter de DarQ sur des appareils non rootés, vous devez télécharger un script ADB et l’exécuter sur votre ordinateur avec votre téléphone connecté. Il accordera à l’application de Quinn les autorisations requises pour fonctionner. En dehors de cela, il n’y a pas de différence entre les solutions root et ADB – gardez à l’esprit que les deux utilisent des services d’accessibilité, ce qui pourrait ralentir un peu votre système.

La nouvelle mise à jour ajoute également la prise en charge d’OxygenOS de OnePlus, place une barre de recherche en haut de la liste des applications de DarQ et inclut un filtre qui vous permet de masquer les applications système.

Journal des modifications v1.2

DarQ fonctionne désormais sans root! Utilisez le script ADB du thread XDA ou du référentiel GitHub pour exécuter le service d’arrière-plan requis pour utiliser DarQ sans avoir à rooter votre appareil.

Détection de racine fixe

Prise en charge d’OxygenOS ajoutée

Ajout d’un champ de recherche à la liste des applications

Ajout d’un filtre pour les applications système (masqué par défaut) dans la liste des applications

Dirigez-vous vers le lien source pour le script ADB et plus d’informations sur le fonctionnement du service, ou téléchargez DarQ directement depuis APK Mirror. Étant donné que de nombreux développeurs mettent longtemps à ajouter des modes sombres à leurs applications, DarQ pourrait vous aider à économiser la nuit pendant longtemps.