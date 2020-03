Le Play Store bloque les résultats de recherche pour les applications ‘coronavirus’ et ‘covid-19’

Google travaille d’arrache-pied pour empêcher la propagation de la désinformation sur le COVID-19, il a donc ajouté des conseils de sécurité et des cartes d’information aux résultats de recherche sur les coronavirus. Cependant, il n’a pas immédiatement inclus le Play Store dans ces efforts, et il semble que cela ait aidé certains mauvais acteurs: Jusqu’à récemment, une recherche de “coronavirus” ou de “covid-19” a conduit à des applications et des jeux au contenu principalement douteux . Bien qu’il existe des applications légitimes dispersées entre ces mauvais résultats, Google semble avoir décidé de claquer complètement les freins pour l’instant et a cessé de montrer complètement les résultats pour toute requête contenant “covid-19”, “coronavirus” ou “corona”. La solution n’est cependant pas étanche: les recherches sur “covid19” (sans tiret) et d’autres variantes mal orthographiées vous donnent toujours des résultats.

Il y a quelques autres indicateurs que Google voulait déplacer le plus rapidement possible et n’a pas encore réfléchi à sa réponse. Lorsque vous recherchez “covid” ou “coronavirus” sur le Play Store mobile, vous obtiendrez toujours des suggestions complétées automatiquement qui vous donneront accès à une application “COVID19” avec moins de 1 000 téléchargements et (heureusement) la source officielle d’informations du gouvernement brésilien sur la maladie. En appuyant sur le bouton de recherche, ces éléments disparaîtront, donc il n’y a aucun moyen intuitif de télécharger une application légitime comme celle du Brésil ou des CDC directement depuis le Play Store lorsque vous recherchez les termes pertinents pour la maladie. Le cas du Brésil est encore plus grave, car toutes les recherches qui incluent simplement “coronavirus” ou “covid-19” sont interdites dans la boutique, et l’application s’appelle “Coronavírus SUS”.

Grande différence: COVID-19 (l’orthographe correcte) et COVID19.

Outre le terme de recherche fonctionnel «covid19», vous obtiendrez également des résultats en recherchant «covid», «coron virus», «cornavirus» et d’autres variantes légèrement mal orthographiées. Vous trouverez de nombreuses applications inutiles de cette façon, mais pour être honnête, l’application CDC et d’autres sont également parsemées de ces résultats. Le site Web du Play Store affiche également des livres audio, des livres électroniques et des résultats musicaux qui ne semblent pas trop utiles lorsque vous recherchez le «coronavirus» ou le «covid-19» correctement orthographié.

Le Play Store Web vous donne toujours des résultats (contestables) hors application pour une recherche de coronavirus.

La raison la plus probable des résultats de recherche indisponibles est une tentative d’empêcher la désinformation de se propager et d’empêcher les mauvais acteurs de profiter de COVID-19. Ce serait formidable si Google réussissait à mettre sur liste blanche quelques applications qui se sont révélées fiables, même si cela ne vous donnerait accès qu’au CDC et à d’autres agences ou organisations à but non lucratif. Nous avons contacté la société pour obtenir des commentaires.