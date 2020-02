Le plus grand initié d’Apple au monde affirme que les Mac basés sur ARM arriveront l’année prochaine – .

Apple a quelque chose d’une obsession de posséder autant de technologie sous-jacente que possible dans ses produits. Dans cet esprit, nous avons vu une poignée de rumeurs au cours des dernières années détaillant l’intérêt d’Apple à réduire sa dépendance à Intel et à concevoir des puces basées sur ARM pour les futurs modèles d’ordinateurs portables.

Alors que les rumeurs d’intérêt d’Apple pour la conception de ses propres puces basées sur ARM pour Mac remontent à quelques années, des détails concrets ont été difficiles à trouver. Cela dit, un nouveau rapport de recherche de l’analyste Ming-Chi Kuo nous offre enfin une sorte de fenêtre de lancement pour ces rumeurs de Mac.

Selon le dernier rapport de Kuo (initialement repéré par MacRumors), Apple prévoit de lancer des ordinateurs portables Mac avec des processeurs conçus en interne au cours du premier semestre 2021.

Soit dit en passant, le célèbre développeur Steve Troughton-Smith a consulté Twitter et a déclaré que si la note de Kuo était exacte, cela indiquerait qu’Apple ferait une sorte d’annonce à la WWDC plus tard cette année.

«Cela ferait de cette WWDC la dernière WWDC avant l’expédition des ARM Mac», a expliqué Troughton-Smith. “S’il va y avoir un kit de transition développeur cette fois-ci, c’est le moment. Apple a donné un avertissement de six mois pour le commutateur Intel, a fourni des kits de développement logiciel et du matériel prototype. Que va-t-il se passer cette fois? “

Il a ensuite ajouté:

Les deux scénarios:

1) Apple fournit aux développeurs les outils pour créer des applications ARM Mac lors de la WWDC 2020 (cette année), et leur donne jusqu’à 12 mois de délai

2) Apple n’annonce pas le passage d’ARM aux développeurs avant juin 2021, à quelques semaines de la fin du premier semestre, lorsque ces choses sont censées être expédiées

– Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) 24 février 2020

À ce stade, il va de soi que la transition d’Apple vers des Mac ARM est davantage une question de moment que de si. Par ailleurs, Apple a embauché en juin dernier un designer de puces de premier plan, Mike Filippo, d’ARM.

Source de l’image: mama_mia / Shutterstock

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

