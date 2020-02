Le plus grand salon mobile de l’année pourrait être annulé à cause du coronavirus de Wuhan – .

Ce qui semblait être un scénario impossible il y a quelques semaines pourrait se produire après tout. Le plus grand salon mobile de l’année pourrait être annulé, ce qui serait une première dans la longue histoire du Mobile World Congress.

Chaque année, les plus grands noms de la technologie se rendent à Barcelone, en Espagne, pendant une bonne partie de la semaine pour dévoiler la marque de tous leurs nouveaux produits. Les smartphones, tablettes, PC et nouvelles technologies les plus importants de l’année sont tous dévoilés et présentés lors du salon. MWC n’a fait que grossir de plus en plus ces dernières années, tout comme le smartphone est devenu, pour beaucoup de gens, l’ordinateur personnel le plus important. Le MWC 2020 est dans environ deux semaines, mais l’épidémie de coronavirus de Wuhan pourrait finir par entraîner l’annulation de tout l’événement.

La GSMA a déclaré à plusieurs reprises au cours des dernières semaines qu’elle ne prévoyait pas d’annuler l’émission, mais les rapports sur les coronavirus en provenance de Chine brossent un tableau de plus en plus désastreux de la nouvelle maladie pseudo-grippale. Plus de 40 000 personnes ont été infectées en près de deux mois, le virus ayant tué plus de 1 000 patients.

Le fait que la Chine, le pays qui a été à l’origine de la maladie, n’a pas été en mesure de contenir complètement le coronavirus, a convaincu plusieurs sociétés de technologie de premier plan de sauter MWC cette année. La liste croissante des entreprises technologiques qui se sont retirées du MWC a incité les responsables de la GSMA et de Barcelone à reconsidérer l’événement.

Selon le site en langue espagnole La Vanguardia, la GSMA tiendra une réunion vendredi pour décider de l’avenir du salon de cette année.

La liste des entreprises qui se sont retirées du MWC jusqu’à présent comprend TCL, Intel, Vivo, NTT Docomo, Amazon, Sony, Nvidia, Ericsson, ZTE et LG. Umidigi, Amdocs et Gigaset ont également annoncé qu’ils ne participeraient pas à l’émission. Certaines sociétés ont annoncé l’annulation des événements de presse prévus, mais ont maintenu leur présence au salon. D’autres ont dit qu’ils enverraient des employés qui ne sont pas basés en Chine pour réduire le risque d’épidémie.

Cependant, les annulations existantes peuvent représenter environ 10% de l’espace loué sur le site. La section la plus touchée du spectacle sera le Hall 3, qui est généralement le lieu de rassemblement des entreprises technologiques les plus en vogue de l’industrie, une zone qui connaît une augmentation du trafic tout au long de la semaine. Malgré cela, le rapport note que les préparatifs sont toujours en cours dans la région de Fira, où le spectacle a lieu chaque année, alors que les travailleurs continuent d’assembler des stands pour l’événement.

Le rapport note que les craintes liées aux coronavirus dépassent la liste massive des participants. Les hôtels auraient commencé à enregistrer des annulations, par exemple le Gremi d’Hotels à Barcelone. Cependant, on ne sait pas combien de personnes ont annulé leurs réservations. Un chercheur exhorte déjà la GSMA et les autorités locales à annuler l’événement, affirmant que des événements surpeuplés tels que des conférences de presse et des kiosques augmenteraient le risque de transmission et qu’un seul cas suffirait pour provoquer une épidémie dans la région.

L’annulation de l’événement priverait la région de Barcelone de quelque 492 millions d’euros de revenus, note le rapport. Cependant, les coûts associés à la gestion d’une éventuelle épidémie de coronavirus dans la région ne peuvent être quantifiés. La GSMA attendait quelque 110 000 participants à l’événement de cette année, un chiffre qui l’aurait aidée à dépasser le record de fréquentation de 109 000 invités l’an dernier.

