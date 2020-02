Le plus grand service de streaming d’Inde censure la semaine dernière ce soir, obtient des critiques d’une étoile

Hotstar, qui est actuellement le plus grand service de streaming vidéo à la demande en Inde, a décidé de ne pas télécharger le dernier épisode de Last Week Tonight de John Oliver. Dans le dernier épisode de Last Week Tonight, Oliver a discuté des politiques controversées introduites par le Premier ministre indien Narendra Modi. Il a également évoqué les récentes manifestations dans le pays contre la Citizenship Amendment Act (CAA) et le National Register of Citizens (NRC).

Ce qui est particulièrement frustrant à ce sujet, c’est que Hotstar s’est censurée pour ne pas vexer le parti au pouvoir en Inde. Le gouvernement indien n’a pas décidé de retirer l’épisode de sa diffusion sur le service de streaming, et le segment est déjà disponible sur la chaîne YouTube officielle de HBO, où il compte plus de 5 millions de vues.

