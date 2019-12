Le plus haut geyser actif du monde n'arrêtera pas son éruption et les scientifiques ne savent pas pourquoi – .

Si vous vous dirigez vers le parc national de Yellowstone dans le Wyoming, il y a de fortes chances que la visite des geysers emblématiques du parc soit en haut de votre liste de tâches. En 2019, les touristes ont eu droit à de nombreuses activités du Steamboat Geyser, qui est le plus haut geyser actuellement actif de la planète.

C’est une excellente nouvelle pour les amateurs de parcs, et peut-être même pour le parc lui-même, mais avec plus de 45 éruptions en 2019, la séquence très active du geyser laisse les scientifiques se gratter la tête. Le geyser a éclaté 32 fois en 2018 avant de s'intensifier encore plus cette année.

Le geyser le plus célèbre de Yellowstone, et peut-être du monde, est Old Faithful. Old Faithful est célèbre pour son calendrier d'éruptions incroyablement prévisible, ce qui le rend parfait pour les visites de touristes. Le bateau à vapeur est différent, il se calme souvent pendant de longues périodes avant de finalement reprendre vie.

Comme le rapporte NPR, Steamboat Geyser n'a pas éclaté du tout en 2015, 2016 ou 2017. Les visiteurs du parc n'ont pas été traités par une éruption pendant trois années complètes. 2018 a été différent et 2019 a vu encore plus d'activité du geyser. Mais pourquoi? Les chercheurs ne peuvent que deviner.

"C'est un si gros geyser. Et plus quelque chose est gros, plus il est facile d'étudier », a déclaré à NPR Michael Manga de l'Université de Californie à Berkeley. "Mais il capte également l'imagination des gens. Quand il est redevenu actif, il y avait beaucoup de presse et cela a rappelé aux gens qu'il y a des choses fondamentales sur la Terre que nous ne comprenons pas. "

Bien sûr, vous ne pouvez pas mentionner les geysers de Yellowstone sans mentionner également le supervolcan présumé reposant sous le parc. Les chercheurs pensent qu'un énorme volcan a éclaté à Yellowstone il y a environ 631 000 ans. Les scientifiques pensent qu'il finira par éclater à nouveau, bien que les estimations du moment où cela pourrait se produire soient souvent contradictoires.

Source de l'image: Robb Long / AP / Shutterstock

