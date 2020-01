Le plus petit chargeur de voiture à deux ports que vous n’ayez jamais vu n’est que de 5 $ lorsque vous en achetez deux – .

À moins que vous ne vouliez le Roav Viva d’Anker (en vente en ce moment pour seulement 19,49 $!), Qui est essentiellement un Echo Dot intégré dans un chargeur de voiture, alors il n’y a vraiment qu’un seul chargeur de voiture que vous devriez même envisager. C’est le chargeur de voiture USB à double port affleurant AUKEY, et il est en vente dès maintenant sur Amazon à un prix bas de tous les temps. Ce mini chargeur de voiture est si compact que vous pourrez en fait fermer le couvercle de votre port d’alimentation sans le retirer. Les deux packs ne coûtent généralement que 15 $, mais le code promo OIIY7T8O le réduit à 10,49 $ pour le moment. C’est un peu plus de 5 $ par chargeur!

Voici ce que vous devez savoir sur la page du produit:

Ultra compact: Transformez une prise 12V / 24V inutilisée de votre voiture en 2 ports de charge USB puissants qui affleurent au bord de la prise

Charge optimale: chargez deux appareils simultanément à pleine vitesse avec 5 V 2,4 A de sortie d’alimentation adaptative dédiée par port USB

Compatibilité universelle: fonctionne avec tous les appareils alimentés par USB, y compris les smartphones et tablettes Android et Apple

FullyProtect: des protections intégrées protègent vos appareils contre les courants excessifs, la surchauffe et la surcharge

Contenu de l’emballage: chargeur de voiture AUKEY CC-S1 24W à deux ports, manuel d’utilisation.

