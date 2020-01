Le plus petit et le plus léger PC AI de 15 pouces au monde de Dell sera lancé en mars 2020

Dell étend sa marque Latitude d’ordinateurs portables professionnels en

l’ajout d’une série 9000, en commençant par le nouveau Latitude 9510. Dell appelle le

Latitude 9510 “15 pouces le plus petit, le plus léger et le plus intelligent au monde

ordinateur portable professionnel. ”

L’AI Latitude 9510 ne pèse que 1,45 kg et 17 mm d’épaisseur et est

capable de se glisser dans un petit sac, le rendant parfait pour transporter et

travaillant en déplacement, offrant une autonomie de batterie toute la journée et une connectivité 5G

avec support d’écran tactile.

À commencer par le nouveau dispositif informatique qui se présente sous la forme de convertibles 2 en 1 et de formats d’ordinateur portable, un écran InfinityEdge de 15 pouces est disponible sur un châssis qui est censé être de la taille d’un ordinateur portable de 14 pouces. Le Latitude 9510 dispose de processeurs Intel Core i7 jusqu’à 10e génération avec vPro, sous le capot. Il existe une prise en charge du haut débit mobile 5G ainsi qu’une connectivité Intel Wi-Fi 6 (Gig +).

Il a été conçu pour être plus élégant et attrayant, comme ses homologues traditionnels, bien que le Latitude 9510 soit un ordinateur portable professionnel. L’année dernière, Dell’s Latitudes s’est inspiré des populaires séries XPS de machines grand public. Cependant, cette année, la société s’est concentrée sur le rasage des livres et des millimètres, ce qui nous a conduits à la troisième réclamation superlative.

Une autre fonctionnalité avancée ici est la connectivité 5G. L’ordinateur portable le plus intelligent sera lancé prochainement en mars 2020.