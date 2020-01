Le Poco de Xiaomi est désormais une marque de smartphones indépendante

Nous avons enfin un mot officiel de Poco, la sous-marque Xiaomi qui a lancé le Pocophone F1 en 2018. Les fans du téléphone phare abordable seraient heureux de savoir que Poco est maintenant une société indépendante. Cela signifie que nous pouvons réellement commencer à anticiper un nouveau smartphone Poco, dont la preuve a été trouvée il n’y a pas si longtemps.

Xiaomi a partagé un communiqué de presse avec Android Authority annonçant la nouvelle identité autonome de Poco. La société affirme que Poco fonctionnera désormais avec sa propre équipe et sa stratégie de mise sur le marché.

«Ce qui a commencé comme une sous-marque chez Poco est devenu sa propre identité en peu de temps. Poco F1 est un téléphone extrêmement populaire parmi les groupes d’utilisateurs, et reste un concurrent de premier plan dans sa catégorie même en 2020. Nous pensons que le moment est venu de laisser POCO fonctionner seul maintenant », a déclaré Manu Jain dans le communiqué par courriel.

Est-ce une pause nette?

Contrairement à Redmi, qui est également devenue une marque indépendante plus tôt cette année, il semble que Poco n’ait aucun lien avec Xiaomi. La marque Redmi tombe toujours sous l’égide de Xiaomi, mais la même chose ne semble pas être le cas pour Poco.

Nous avons essayé d’obtenir des éclaircissements de Xiaomi, mais il semble que la société ne soit pas encore prête à partager plus de détails. Cependant, l’annonce a été saluée par l’actuel responsable mondial du Pocophone, Alvin Tse sur Twitter.

Et c’est parti!

Félicitations @IndiaPOCO. Il est temps d’exciter la scène de la technologie et des smartphones en 2020 😍 https://t.co/HQDQ3DH1Qv

– Alvin Tse #MiFan (@atytse) 17 janvier 2020

Tse est également le directeur général de Xiaomi Indonesia, il n’est donc pas clair s’il continuera à diriger Poco ou non.

Tout ce que nous savons pour l’instant, c’est que Poco n’est plus avec Xiaomi. Les deux sociétés continueront-elles à partager les ressources de conception et de recherche? Nous nous attendons à en savoir plus à ce sujet dans les prochains jours.