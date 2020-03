Le ponçage de table de l’Apple Store entraîne Twitter dans une crise de coronavirus

Si vous avez été près de Twitter aujourd’hui, vous avez probablement vu une vidéo faire le tour. Il montre trois personnes dans l’Apple Store de Belfast, effectuant apparemment un nettoyage en profondeur d’une table. Compte tenu de la situation actuelle des coronavirus, les gens ont supposé que le magasin était en cours de désinfection. Mais ce n’est pas vraiment ce qui se passe ici.

Quelques nettoyages légers à Belfast Apple 😳 # Covid_19 #coronavirus pic.twitter.com/VKOg5n7guZ

– Gary Young (@mrgaryyoung) 3 mars 2020

Nous avons appelé et parlé au magasin en question, et même si on nous a dit que les membres de l’équipe ne pouvaient pas commenter les publications sur les réseaux sociaux, nous savons ce qui se passe vraiment. Et cela n’a rien à voir avec le coronavirus. C’est beaucoup plus banal que ça.

Comme nous l’avons appris d’anciens employés d’Apple Store, les magasins ont régulièrement leurs énormes tables en bois retouchées pour s’assurer qu’elles ont toujours l’air neuves. Et c’est, semble-t-il, exactement ce qui se passe ici. Si vous regardez la vidéo ci-dessus, vous pouvez voir quelqu’un poncer la table.

Il convient également de noter que si une sorte de nettoyage en profondeur antiviral avait lieu, les trois personnes porteraient des masques spécialisés. Une seule personne dans la vidéo est. Les autres, pas tellement. Nous n’imaginons pas que quiconque ferait un nettoyage en profondeur de quoi que ce soit tout en portant un T-shirt et un short.

Apple fait régulièrement retoucher ses tables dans tous ses magasins de détail. Notez la ponceuse à main, ainsi que la bouteille de vernis. Rien à voir ici les gens. https://t.co/dh4G4wZMze

– Stephen Warwick (@ StephenWarwick9) 4 mars 2020

Nous y voilà donc. Une autre vidéo virale démystifiée. Déplacez-vous le long des gens.

J’ai également contacté Apple pour lui demander s’ils envisageaient un nettoyage spécialisé étant donné l’épidémie de coronavirus. Je mettrai à jour cet article lorsque j’entendrai parler.