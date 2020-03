Le Pot Instant Aura de 130 $ est tombé à 59,99 $ sur Amazon, aujourd’hui seulement – .

Lorsque la plupart des gens pensent aux pots instantanés, ils pensent à un modèle comme l’autocuiseur électrique multi-usage Instant Pot Duo 60. Vous savez, le pot instantané rond qui a été un best-seller depuis aussi longtemps que vous vous en souvenez. Le Duo 60 est en effet un formidable modèle qui propose sept modes de cuisson différents ainsi que 14 programmes de cuisson à une touche différents. Il a plus de 51 000 notes 5 étoiles sur Amazon et coûte 100 $. Il est à noter qu’il se trouve en vente en ce moment pour 79 $, donc ce n’est pas un mauvais moment pour en acheter un.

Avant d’appuyer sur la gâchette de ce modèle, il y a un autre accord que vous devez absolument vérifier.

Le multicuiseur Instant Pot Aura 9-en-1 est un modèle moins connu d’Instant Pot, mais il présente de nombreux avantages par rapport au Duo 60 que vous connaissez. Il a neuf modes de cuisson différents au lieu de seulement sept sur l’autre modèle, mais il a également une forme allongée unique que beaucoup de gens préfèrent. C’est génial pour les pains plats, par exemple, comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus.

Parce qu’il a plus de fonctionnalités que le Duo 60, l’Instant Pot Aura est également plus cher que le modèle Duo. Il coûte 130 $ et vaut chaque centime à ce prix, mais Amazon organise une vente de tueur pour une seule journée qui le réduit à seulement 59,99 $. Cela correspond au prix le plus bas de ce modèle, mais il n’est disponible que jusqu’à la fin de la journée de lundi.

Découvrez plus de détails sur la page Amazon:

Multicuiseur programmable multi-usage 10 A-1 Instant Pot Aura avec technologie de microprocesseur avancée. Remplace 10 appareils en 1 – L’aura peut rôtir, ragoût, cuire, cuire à la vapeur, cuire lentement, saisir / sauter, riz, yaourt, fermenter et réchauffer, le tout dans un seul cuiseur. Avec 10 programmes intelligents, vos plats préférés peuvent maintenant être préparés à la perfection en appuyant simplement sur un bouton. La marmite, le couvercle et la grille vapeur / torréfaction vont tous au lave-vaisselle. Remarque: l’aura n’a pas de fonction autocuiseur.

Cuisinez lentement, cuisinez intelligemment. 10 programmes intelligents garantissent que tous vos plats préférés sont préparés à la perfection en appuyant simplement sur un bouton.

Contrôle le temps et la température pour garantir des résultats de cuisson cohérents. Le réglage manuel de l’heure et de la température est également une option.

Le «Départ différé» de 24 heures vous permet de retarder l’heure de début de cuisson. Automatic Keep Warm maintient la température de vos aliments jusqu’à 24 heures.

La marmite ovale de 6 pintes et le couvercle transparent sont pratiques pour cuire une variété d’aliments. Permet également de surveiller facilement les progrès sans libérer de vapeur.

Laisser mijoter, caraméliser, faire sauter et saisir. La température de la cuisinière varie de 250 à 425 ° F [120~220°C]

Rôti ou cuit! Gammes de température de 250 ~ 425 ° F [120~220°C] avec réglage de 10 minutes à 4 heures.

Les réglages de température flexibles le rendent idéal pour faire mijoter, caraméliser et faire sauter les légumes et saisir la viande. Gammes de température de 250 ~ 425 ° F [120~220°C]

Rôti, ragoût, cuisson au four, vapeur, cuisson lente, saisie / sauté, riz, yaourt, fermentation et tiède, le tout dans un seul cuiseur.

