Le premier aperçu du développeur d’Android 11 reçoit une mise à jour de correction

Google lancera prochainement une version légèrement mise à jour de la dernière version préliminaire d’Android 11 Developer Preview. On nous dit qu’il n’y a pas de changements ou de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs dans cette prochaine version, juste une poignée de réglages ciblés par les développeurs destinés à résoudre quelques problèmes qu’ils ont pu rencontrer lors de la mise à jour de leurs applications pour prendre en charge la nouvelle plate-forme .

Les ajustements dans “DP 1.1” d’Android 11 incluent un correctif pour une exception qui se produit parfois pour les autorisations d’emplacement au premier plan, un relâchement temporaire pour certaines restrictions “grises” pour OkHTTP et les SDK associés, un correctif pour une exception fatale levée par l’application téléphonique intégrée et une modification de Gradle qui permet aux applications NDK ciblant Android 11 de se construire avec succès (déploiement via Android Studio).

Aujourd’hui, nous avons publié un correctif pour Android 11 Developer Preview 1 pour résoudre un petit nombre de problèmes signalés par les développeurs. 🎉

Obtenez les derniers téléchargements pour Pixel et GSI.

Consultez les notes de version ici → https://t.co/P8xopr96WV pic.twitter.com/0OkWp1zep1

– Développeurs Android (@AndroidDev) 4 mars 2020

Encore une fois, on nous dit il n’y a pas de nouvelles fonctionnalités dans cette mise à jour. Bien que nous creusions pour être sûr, nous ne verrons probablement pas grand-chose de la couverture concernant les changements présents dans cette version.

Les notes de version complètes sont disponibles ici, et il semble que les images OTA et les images d’usine aient été mises à jour (sur la base d’un récent changement de nom de fichier).