Le premier cœur d’une victime de coronavirus connu “éclate” en raison de l’infection – .

Le premier décès connu de coronavirus aux États-Unis s’est produit le 6 février, bien plus tôt qu’on ne le pensait initialement.

Un rapport d’autopsie pour la femme de 57 ans a révélé que son cœur avait «éclaté» à la suite de l’infection.

La patiente était par ailleurs en bonne santé, mais elle avait signalé des symptômes pseudo-grippaux dans les jours précédant sa mort.

Des rapports la semaine dernière ont révélé que des personnes mouraient d’un coronavirus aux États-Unis des semaines avant le premier décès enregistré. Le premier décès par COVID-19 s’est produit le 29 février à Kirkland, Washington, selon des statistiques antérieures. Mais les nouveaux résultats des tests de Santa Clara, en Californie, montrent que les gens mouraient de complications liées au COVID-19 des semaines avant cela, les 6 et 17 février. Cela signifie que ces patients peuvent avoir été infectés à un moment donné de la mi-janvier à la fin janvier, car la maladie nécessite jusqu’à 14 jours d’incubation avant que les patients ne présentent des symptômes.

De nouveaux détails sur la victime du 6 février sont maintenant apparus, révélant que le cœur du patient de 57 ans avait «éclaté» à la suite de l’infection.

Patricia Dowd avait signalé des symptômes pseudo-grippaux dans les jours précédant sa mort, explique The Chronicle, qui a obtenu un rapport d’autopsie. La procédure a révélé la présence du virus dans son cœur, sa trachée, ses poumons et ses intestins. Mais les dommages que la maladie a causés à son cœur ont été fatals.

“Il y a quelque chose d’anormal dans le fait qu’un cœur parfaitement normal s’est ouvert”, a déclaré le docteur Judy Melinek, médecin légiste de Bay Area, qui a lu le rapport. Elle a dit qu’il avait également éclaté. “Les cœurs normaux ne se rompent pas.”

“Ce cœur s’est rompu ou s’est déchiré en raison d’une infection du muscle cardiaque causée par le coronavirus”, a déclaré Melinek. Des rapports récents ont montré que COVID-19 peut souvent attaquer le cœur, et certains patients qui se rendaient aux urgences soupçonnés d’une crise cardiaque présentaient en fait des symptômes inhabituels de COVID-19.

La Dre Susan Parson, qui a pratiqué l’autopsie, a déclaré à propos de Dowd 5 pieds 1 pouce et 165 livres qu’elle était «légèrement obèse» mais qu’elle était par ailleurs en bonne santé et n’avait aucun autre problème de santé.

Le patient avait développé une pneumonie légère, selon le pathologiste de l’UCSF, le Dr Andrew Connolly, qui a également examiné le rapport. Il a dit qu’il était possible que l’inflammation du cœur soit causée par le virus ou une réponse auto-immune. L’autopsie montre que Dowd a été testé négatif pour la grippe, la parainfluenza et d’autres maladies respiratoires à l’époque. La drogue et l’alcool n’ont pas été trouvés dans son système.

Le médecin légiste de Santa Clara soupçonne que ces décès précoces sont survenus à cause du COVID-19, mais les échantillons conservés pour Dowd et deux autres personnes n’ont été testés que la semaine dernière. Ils sont tous revenus positifs. On ne sait pas où Dowd et les autres patients ont attrapé l’infection.

La Chronique a également obtenu le rapport d’autopsie d’un homme de 69 ans décédé le 17 février. La cause du décès était une infection au COVID-19 compliquant le diabète de type 2 et l’hypertension. L’homme avait signalé une fièvre et une toux avant sa mort, et l’autopsie a trouvé des traces de coronavirus dans sa trachée, mais pas dans d’autres organes.

Le rapport note que l’autre médecin légiste en chef du comté de Santa Clara, Michelle Jorden, a testé rétroactivement les tissus de 29 personnes décédées après avoir présenté des symptômes pseudo-grippaux. Neuf d’entre eux ont été testés positifs, et le premier était Dowd.

