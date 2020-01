Le premier iPhone fête ses 13 ans et rien de tel

Poste d’opinion par

Aujourd’hui, le premier iPhone a 13 ans. Le 9 janvier 2007, le PDG d’Apple, Steve Jobs, a présenté l’appareil pour la première fois à la MacWorld Conference & Expo. Même si vous n’êtes pas un fan d’Apple ou de l’iPhone, c’était toujours un événement incroyablement important.

Jetez un œil à votre smartphone actuel. Peu importe que vous soyez un utilisateur d’iPhone ou d’Android, que votre téléphone soit bon marché ou cher, ou que ce soit le dernier et le plus grand des cinq ans. Regardez-le et dites-moi: en quoi est-il différent du premier iPhone?

Il est certainement beaucoup plus grand que l’iPhone d’origine et a certainement une résolution plus nette. Selon son âge, il n’a probablement pas de bouton physique à l’avant et n’a probablement pas de panneau arrière en métal. Il a également très probablement une caméra selfie.

Ce ne sont que des détails. Du point de vue du sol, ce qui est vraiment différent de votre téléphone par rapport au premier iPhone? À moins que vous n’ayez une sorte de superphone du futur, la vraie réponse n’est pas beaucoup. C’est parce que, au cours des 13 dernières années, tout ce que l’industrie mobile a fait, c’est de peaufiner l’iPhone d’origine pour le rendre de mieux en mieux chaque année. Mais l’effet révolutionnaire que l’iPhone a eu sur l’industrie – et le monde – n’a toujours pas d’égal.

Le premier iPhone: debout sur les épaules des géants

Ce n’est pas parce que le premier iPhone a changé le monde qu’il n’y avait rien de tel auparavant. En réalité, tout ce que Steve Jobs, Jony Ive et le reste de l’équipe Apple ont fait était de tirer le meilleur parti de ce que l’industrie des smartphones avait fait jusqu’à ce moment-là et d’y ajouter juste assez d’innovation pour en faire un chef-d’œuvre.

Dans l’image ci-dessus, vous verrez le Palm Treo 750. Cet appareil a été lancé le 8 janvier 2007, la veille de l’iPhone. La gamme Treo ressemblait beaucoup aux téléphones BlackBerry, qui, à l’époque, faisaient partie des smartphones les plus populaires du marché. Le HTC Touch est sorti plus tard en 2007, et il avait toujours un stylet à bord.

Apple a vu les limites de tels appareils – trop de boutons, d’écrans tactiles maladroits qui nécessitaient parfois un stylet, des fonctionnalités Internet limitées – et les a corrigés. Le résultat est l’iPhone, qui ressemble et fonctionne très différemment de presque tous les concurrents à l’époque.

En fait, le seul appareil contemporain qui pourrait même se rapprocher du design et des fonctionnalités de l’iPhone était le LG Prada. Cependant, le Prada était beaucoup plus cher que l’iPhone et LG n’avait pas les atouts marketing d’Apple, vous n’avez donc probablement jamais entendu parler de cet appareil. En revanche, six Américains sur dix en 2007 connaissaient l’iPhone avant même sa sortie.

Certains pourraient dire qu’Apple n’a pas vraiment inventé le premier iPhone (ou aucun de ses produits) parce qu’il n’a fait que raffiner une technologie préexistante – «debout sur les épaules de géants» comme dit le proverbe. Cependant, je pourrais utiliser ce même argument pour affirmer que l’automobile est simplement une locomotive plus petite et plus raffinée, ou que les lentilles de contact ne sont que de très petites lunettes. Mais ce serait des déclarations ridicules, car ces inventions ont complètement changé la façon dont nous interagissons avec le monde. Le simple fait qu’elles n’auraient pas existé sans inventions antérieures ne devrait pas minimiser leur impact.

Qu’on le veuille ou non, l’iPhone est le modèle

Si vous regardez en arrière avant le premier iPhone, vous ne voyez aucun smartphone qui lui ressemble. Si vous regardez les smartphones modernes maintenant et depuis, vous voyez beaucoup de similitudes.

Certes, il y a eu de nombreuses tentatives pour supprimer le modèle iPhone. Le Motorola Backflip 2010 a été l’une des tentatives les plus novatrices de marier un design iPhone avec un clavier physique. Le Sony Xperia Play 2011 a essayé de mélanger une console de jeu portable avec un smartphone. La même année, le Kyocera Echo tente de rendre populaire un smartphone à deux écrans (avec le recul, il était juste en avance sur son temps).

Tous ces nouveaux concepts ont échoué. Même le Project Ara de Google, qui a tenté de créer un smartphone modulaire, n’a jamais décollé. Il semble que, jusqu’à présent, toute tentative de s’écarter du modèle iPhone aboutisse à un échec, du moins du point de vue du marché. Pour une raison quelconque, les consommateurs ont choisi les bases de conception de l’iPhone par défaut.

Même maintenant, nous sommes amenés à croire que nous sommes à l’aube d’une révolution du téléphone pliable. Le Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate X et le Motorola Razr encore inédit vont censément supprimer le design de l’iPhone et apporter quelque chose de nouveau. Cependant, les problèmes entourant le lancement du Galaxy Fold et les problèmes persistants de Huawei ont empêché les pliables de prendre le vent des voiles du premier design de l’iPhone. Le Razr pourrait être celui qui brise le moule, mais cela n’a pas encore été vu.

L’essentiel, c’est qu’il y a 13 ans aujourd’hui, le premier iPhone a tout changé. Rien ne s’est produit car cela a provoqué un passage de la conception de ce téléphone à quelque chose de complètement différent. Finalement, quelque chose arrivera et fera exactement cela, cependant. La question devient alors la suivante: Apple le fera-t-il ou écrirons-nous un produit différent d’une autre société dans 13 ans?