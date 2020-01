Le premier LG G9 s’affiche avec quatre caméras et une prise casque

Année après année, LG lance un nouveau produit phare de la série G pour tenter d’éloigner une partie du marché des goûts d’Apple et de Samsung. Les téléphones de l’entreprise sont généralement assez solides, bien qu’ils soient souvent difficiles à vendre par rapport aux meilleures options de ses concurrents.

Après le G8 mixte de 2019, nous avons maintenant nos premiers rendus de ce qui devrait être le LG G9. Les rendus sont une gracieuseté de CashKaro et @OnLeaks, et à première vue, il est difficile de dire quel sera le principal argument de vente du G9.

D’un point de vue design, le téléphone n’a rien de vraiment accrocheur. Il y a un écran (entre 6,7 et 6,9 pouces) avec des lunettes assez moyennes selon les normes d’aujourd’hui, ainsi qu’une petite encoche en forme de goutte d’eau en haut. LG semble avoir opté pour un design tout en verre, et à l’arrière se trouvent quatre caméras arrière (une mise à niveau de la configuration à deux caméras du G8).

Obtenez deux Samsung Galaxy S10 pour le prix d’un!

Le chargement se fait via le port USB-C, LG conserve la prise casque 3,5 mm pendant encore un an, et les dimensions devraient atteindre 169,4 x 77,6 x 8,8 mm. En l’absence de capteur d’empreintes digitales à l’arrière, le G9 devrait en avoir un à l’écran.

Le G9 ressemble à un beau smartphone, mais au moins pour moi, j’ai du mal à voir le grand attrait. Il n’y a rien de révolutionnaire dans cette conception, et un autre téléphone d’aspect générique n’est pas exactement ce dont LG a besoin en ce moment.

Nous avons vu la société essayer de faire ressortir le G8 avec ses gestes manuels Air Motion et son authentification Hand ID, mais ceux-ci se sont révélés assez peu fiables lors de nos tests. Il n’est pas clair si ceux-ci reviendront au G9 ou non, mais l’encoche plus petite laisse croire qu’ils ne le feront pas.

Il n’y a actuellement aucun mot sur les prix ou la disponibilité du LG G9, mais nous devrions en savoir plus sur le téléphone dans les semaines et les mois à venir.

LG G8 Review: Presque là, encore une fois