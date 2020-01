Le premier nouvel iPhone d’Apple de 2020 devrait sortir d’ici deux mois – .

Si vous attendez patiemment qu’Apple sorte un iPhone SE 2, il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle est que l’iPhone SE 2, à proprement parler, ne semble pas faire partie du portefeuille de produits d’Apple pour 2020. Malgré un contingent vocal d’utilisateurs qui préfèrent un iPhone abordable dans un format compact, rien n’indique qu’Apple ait des plans pour libérer un véritable successeur de l’iPhone SE jusqu’en 2021, voire pas du tout.

La bonne nouvelle, cependant, est qu’Apple prévoit de lancer un nouvel iPhone abordable en mars prochain. Et bien que l’appareil ne soit pas aussi petit que l’iPhone SE, il sera considérablement plus petit que l’iPhone 11 d’entrée de gamme qui dispose d’un écran gargantuesque de 6,1 pouces. Selon un rapport de Bloomberg, l’appareil en question ressemblera à l’iPhone 8 et devrait entrer en production en février avant une sortie officielle en mars.

Bien que le nom du prochain appareil ne soit pas clair, il y a de fortes chances que l’appareil en question soit surnommé l’iPhone 9. Ce que nous savons, cependant, c’est ce que l’iPhone 9 apportera au tableau en termes de spécifications et de prix.

Basé sur un certain nombre de rapports crédibles qui ont fait surface au cours des derniers mois, l’iPhone 9 d’Apple comportera un écran de 4,7 pouces avec Touch ID et le processeur A13 Bionic d’Apple sous le capot. De plus, l’appareil sera probablement doté d’un appareil photo mono-objectif avancé ainsi que d’options de stockage de 64 Go et 128 Go. Essentiellement, imaginez un iPhone 8 avec des composants internes largement améliorés et vous avez l’iPhone 9.

Le principal argument de vente de l’appareil sera son prix agressif. Bien que les détails exacts des prix restent flous, il y a eu des rapports affirmant que l’iPhone 9 pourrait être aussi bas que 399 $. C’est remarquablement bon marché par rapport à l’iPhone 11 – qui commence à 699 $ – et même à l’ancien iPhone 8 que vous pouvez toujours acheter pour 449 $ via le site Web d’Apple.

L’une des fonctionnalités que l’iPhone 9 n’aura pas est la prise en charge 5G, ce qui est logique étant donné qu’il est positionné pour les consommateurs soucieux des prix. En ce qui concerne les options de couleur, l’iPhone 9 serait disponible en gris sidéral, en argent et en rouge.

Enfin, ce n’est un secret pour personne que les ventes d’iPhone ont tendance à s’affaisser un peu dans les mois qui suivent la saison des achats chargée des Fêtes. Cela dit, il sera intéressant de voir si l’iPhone 9 à petit budget d’Apple sera en mesure de stimuler les ventes d’iPhone stagnant avant la sortie très attendue de l’iPhone 12 cet automne.

