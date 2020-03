Le premier téléphone Nokia 5G est abordable, mais ce n’est pas un concurrent Galaxy S20 – .

HMD Global a dévoilé son premier téléphone 5G, le Nokia 8.3 5G, qui ne coûtera que 599 € lorsqu’il arrivera dans les magasins cet été.

Le combiné, cependant, n’est pas un produit phare comme le Galaxy S20 de Samsung, mais un appareil haut de gamme arborant quelques compromis de conception et de spécifications.

HMD a également dévoilé un trio de téléphones abordables, dont le nouveau Nokia 5310 «Original».

HMD Global est le dernier fabricant de combinés à dévoiler un combiné 5G, le premier téléphone Nokia 5G de la société. La plupart des fournisseurs auront probablement au moins un téléphone 5G dans les magasins cette année, tout comme les opérateurs amélioreront la couverture. Ces téléphones 5G seront plus abordables que les modèles de l’année dernière, mais certains produits phares coûteront toujours plus cher que ce à quoi vous vous attendez, la série Galaxy S20 en étant un excellent exemple. HMD, cependant, fait les choses différemment, car le Nokia 8.3 est un téléphone 5G qui ne brûlera pas un trou dans votre poche. Cela signifie cependant que vous devrez accepter plusieurs compromis.

Au prix de 599 € (643 $) pour la version 6 Go / 64 Go, le Nokia 8.3 5G sera 400 € moins cher que l’option Galaxy S20 la plus abordable d’Europe. Mais, comme vous pouvez déjà le voir, le téléphone est livré avec la moitié de la RAM et la moitié du stockage du produit phare de Samsung.

Il y a aussi un autre énorme compromis dont vous devez être conscient et qui concerne le processeur. Le Nokia 8.3 comprend la nouvelle puce Snapdragon 765G de Qualcomm, qui alimentera les téléphones 5G de milieu de gamme cette année – le Galaxy S20 contient la puce Snapdragon 865 haut de gamme. Il n’est pas surprenant de voir HMD opter pour une option de processeur moins chère, car certains de ses produits phares précédents comportaient la puce haut de gamme de l’année dernière au lieu du dernier processeur Qualcomm disponible. Cette fois-ci, HMD a opté pour un tout nouveau SoC, au moins.

Les autres caractéristiques incluent une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 18 W, une prise en charge microSD, une prise casque de 3,5 mm et un capteur d’empreintes digitales intégré au bouton de veille sur le côté.

La caméra principale est un système à quatre objectifs PureView avec optique ZEISS, selon Nokia, comprenant un capteur principal de 64 mégapixels, un objectif ultra-large de 12 mégapixels, un capteur de profondeur de 2 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels.

À l’avant, il y a un appareil photo 24 mégapixels. Mais la conception perforée du Nokia 8.3 n’est pas aussi spectaculaire que celle du Galaxy S20. Oui, le téléphone dispose d’un grand écran Full HD + de 6,81 pouces, mais il possède un cadre inférieur si grand qu’il y a de la place pour un logo Nokia dessus.

Ce qui est génial avec le téléphone, c’est qu’il exécute une version Android 10 propre et qu’il recevra des mises à jour en temps opportun dans les deux prochaines années, comme c’est le cas pour la plupart des téléphones Android fabriqués par HMD.

Il est également intéressant de noter que le téléphone sera présenté dans le prochain film de James Bond, No Time to Die, qui a été repoussé à novembre. Les films Sony sont généralement lourds sur l’équipement Sony, et Sony a quelques beaux combinés Android qui peuvent être présentés dans les films. Mais HMD tient à signaler le partenariat avec James Bond dans son annonce.

Le Nokia 8.3 n’est que l’un des quatre nouveaux téléphones Android que HMD a annoncé tranquillement. La liste comprend également les combinés Android Nokia 5.3 et Nokia 1.3 moins chers, ainsi que le Nokia 5310 «Originals». Tous ces téléphones devaient probablement être dévoilés au MWC 2020 fin février, mais le spectacle a été annulé en raison des craintes des coronavirus.

Enfin, HMD Global a également annoncé un nouveau service d’itinérance mondial, appelé HMD Connect, qui est immédiatement disponible pour les acheteurs.

