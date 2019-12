Le président de Dish dit que ce serait un «suicide financier» de ne pas construire un réseau 5G

Le président de Dish et co-fondateur Charlie Ergen a révélé ses plans (via CNET) pour le service sans fil de la société et s'est dit confiant qu'elle pourrait émerger en tant que forte rivale de la nouvelle entité T-Mobile / Sprint. Ergen avait témoigné plus tôt cette semaine lors d'un procès antitrust à New York en tant que témoin appelé par T-Mobile. Une coalition de procureurs généraux des États cherche à bloquer la fusion de T-Mobile avec Sprint, affirmant que l'accord entraînerait une hausse des prix pour les consommateurs car elle réduirait la concurrence.

Alors que la coalition des procureurs généraux des États estiment que Dish ne sera pas en mesure de remplacer Sprint, Ergen a déclaré au juge de district américain Victor Marrero que le service sans fil de son entreprise serait en concurrence avec les trois principaux opérateurs dès le premier jour. Il a ajouté que trois banques avaient déjà manifesté leur intérêt pour un prêt de 10 milliards de dollars pour déployer son propre réseau 5G.

Lorsqu'on lui a demandé si on pouvait faire confiance à Dish pour construire un réseau 5G, Ergen a répondu que ce serait un "suicide financier" si l'entreprise ne le faisait pas. Ne pas respecter les directives signifierait que Dish devrait payer des amendes et perdre également tout le spectre qu'il a dépensé des milliards de dollars pour s'accumuler.

Ergen a également déclaré au tribunal que le service sans fil de Dish offrira des prix inférieurs à ceux que les joueurs existants offrent actuellement. Et même si l'entreprise commencera par un service prépayé, elle prévoit également d'offrir des services postpayés aux consommateurs avec un bon crédit. Dish s'attend à ce que son réseau soit mis en ligne dans la première ville l'année prochaine. Une fois qu'elle aura commencé à étendre son réseau, l'entreprise fera migrer ses clients du réseau de T-Mobile.

T-Mobile a presque fusionné avec Dish en 2015