Le prince Harry et Meghan Markle pourraient tout dire à Oprah sur Apple TV +

LONDRES – Le prince Henry et Meghan Markle pourraient donner une interview révélatrice. Et cela pourrait être avec Oprah sur Apple TV +.

Le prince Harry, Meghan Markle et Oprah sur Apple TV +

Le Sun a rapporté lundi que le prince Harry et Meghan Markle discutaient déjà de l’interview potentielle avec les principaux réseaux de télévision aux États-Unis.Par ailleurs, des représentants des relations publiques du duc et de la duchesse de Sussex auraient parlé avec Oprah Winfrey.

Bien que des sources proches du couple aient par la suite repoussé cette suggestion, une telle interview reste clairement une possibilité. Le duc et la duchesse sont proches d’Oprah qui, bien sûr, travaille avec Apple TV +. La star du chat travaille déjà avec le prince Harry et Mme Markle sur une série Apple TV + sur la santé mentale. Il n’est donc pas inconcevable que l’une des plus grandes interviews de ces derniers temps puisse apparaître sur la plateforme de streaming d’Apple.