Le principal initié dit que l’effondrement de Samsung se poursuivra parce que le Galaxy S20 est un raté – .

Samsung a pris un risque calculé en passant du Galaxy S10 en 2019 au Galaxy S20 cette année. Samsung n’est certainement pas le seul fournisseur de smartphones Android à jouer rapidement et librement avec son schéma de numérotation ces dernières années, mais bien qu’il puisse s’agir d’une tactique marketing intelligente, il peut également se retourner contre le téléphone si le téléphone lui-même ne se sent pas également comme une mise à niveau significative. sur son prédécesseur. Et dans le cas du Galaxy S20, ce n’est vraiment pas le cas.

Dans un récent rapport, l’analyste de TF International Securities Ming-Chi Kuo (via cnBeta) a prédit que Samsung expédierait 30 à 32 millions de téléphones Galaxy S20, Galaxy S20 + et Galaxy S20 Ultra cette année. Cela peut sembler beaucoup, et ce n’est rien pour éternuer, mais en 2019, Samsung a vendu environ 36 à 38 millions d’appareils Galaxy S10. Même si sa projection est faible, c’est toujours une énorme baisse pour le plus grand fabricant de téléphones de la planète.

Comme le note Kuo, bien que les mises à niveau matérielles présentes dans la série S20 soient respectables, l’expérience utilisateur est pratiquement la même. Vous ne remarquerez aucune différence majeure en utilisant le Galaxy S20 par rapport au Galaxy S10 de l’année dernière, et avec des prix commençant à 999 $, cela va effrayer certains consommateurs.

Ce n’est pas la première fois que nous en discutons, mais Samsung semble avoir commis une grave erreur en fixant le prix de sa nouvelle gamme phare. Apple a pris la décision brillamment rétrospective de nommer son modèle phare d’entrée de gamme «iPhone 11» et de le facturer 699 $. Sans surprise, c’était l’iPhone le plus vendu de l’année. Pendant ce temps, Samsung a choisi de ne pas lancer de suivi du Galaxy S10e. Au lieu de cela, le produit phare 2020 le moins cher de Samsung se vend à 999 $, et la série arrive à un ridicule 1599 $ pour le Galaxy S10 Ultra 5G de 512 Go. Kuo pourrait être sur quelque chose.

Rien de tout cela ne veut dire que le Galaxy S20 n’est pas un excellent téléphone, car il est presque sûr qu’il sera l’un des meilleurs produits phares d’Android en 2020, mais la décision de Samsung de s’en tenir au statu quo en termes de conception et de prix de la série si haut au-dessus de l’iPhone 11 pourrait finir par se retourner de manière très sérieuse dans les mois à venir.

