Le prix de la PS5 pourrait être plus élevé que prévu, et il y a plus de mauvaises nouvelles – .

Le prix de la PS5 pourrait être plus élevé que ce à quoi les joueurs s’attendaient, et Sony ne disposerait apparemment pas de suffisamment de stock PlayStation 5 au lancement, de sorte que les pénuries pourraient être généralisées.

La date de sortie de la nouvelle PlayStation est encore un secret, mais Sony prévoit de lancer la console cette saison des fêtes. Un délai est toujours possible et Sony pourrait reporter la PS5 si Microsoft fait la même chose avec la Xbox Series X.

On ne sait pas quand Sony dévoilera sa nouvelle conception PS5, car le rapport indique que la seule raison pour laquelle le contrôleur DualSense a été dévoilé était pour éviter les fuites.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

La nouvelle pandémie de coronavirus pourrait provoquer de graves perturbations en ce qui concerne le lancement de certains des produits les plus attendus cette année. La liste ne comprend pas seulement la série iPhone 12 d’Apple, mais aussi les consoles de jeux vidéo de nouvelle génération qui devraient arriver dans les magasins pendant la saison des fêtes. Microsoft a récemment déclaré qu’il n’avait aucune raison de s’attendre à un retard de la Xbox Series X, mais cela pourrait toujours se produire. Les choses bougent et la crise du COVID-19 pourrait encore nuire aux consoles cette année.

Microsoft n’a pas révélé de date de lancement réelle ni d’informations sur les prix de la nouvelle Xbox Series X, et nous n’avons aucune idée du moment où ces annonces critiques arriveront. Sony a annoncé encore moins de choses sur sa nouvelle console que Microsoft. Le design de la PS5 n’a pas été révélé et la société pourrait même ne pas être en mesure d’organiser un événement de presse pour la console, selon un nouveau rapport. La nouvelle PlayStation devrait toujours sortir cette année, mais elle pourrait être plus chère qu’on ne le pensait initialement. En plus de cela, le stock initial pourrait être beaucoup plus bas que prévu et les pénuries pourraient entraver la sortie de l’appareil.

Sony ne pourrait fabriquer qu’entre 5 et 6 millions d’unités PlayStation 5 au cours de l’exercice se terminant en mars 2021, a appris Bloomberg auprès des personnes impliquées dans la chaîne d’approvisionnement. La raison pour laquelle Sony limite la production initiale n’est pas la pandémie de COVID-19 mais les spécifications de la console, indique le rapport. Cependant, le volume de production de la PS5 pourrait encore changer en fonction de la situation du COVID-19. Les fournisseurs ont commencé à fournir des composants PS5 et la console devrait entrer en production de masse en juin.

Curieusement, Sony ne prévoit pas de retarder la PS5 à moins que Microsoft ne reporte également le lancement de la Xbox Series X. Si le lancement de la PS5 se déroule comme prévu, Sony veut opter pour un lancement simultané de la PS5 dans le monde entier. Cela pourrait encore réduire la disponibilité avant Noël.

Selon le rapport, les “spécifications ambitieuses” de la PS5 “peseront sur la demande en entraînant un prix élevé au lancement”. Les développeurs de jeux sans nom qui ont créé des titres pour la nouvelle PlayStation s’attendent à ce que la console coûte jusqu’à 549 $. Cette estimation est légèrement supérieure à certaines rumeurs qui indiquaient 499 $ comme prix pour la PS5. Certains analystes pensent que Sony et Microsoft pourraient viser le prix le plus bas possible au lancement, même si cela signifie perdre de l’argent sur les ventes initiales.

Sony prévoit de compenser les ventes perdues de PS5 en poussant les modèles PS4 comme pont pour obtenir plus d’utilisateurs sur la plate-forme PlayStation, qui comprend l’adhésion PlayStation Plus et le service de streaming de jeux PlayStation Now. Les prix de la PS4 et de la PS4 Pro pourraient être réduits lorsque la PS5 sera lancée pour les rendre plus attrayants pour les acheteurs.

Le conseil d’administration de Sony n’a pas pu se réunir pour approuver les plans d’affaires pour l’exercice en cours, note le rapport. Une réunion devait avoir lieu en mars. Mais Bloomberg n’explique pas pourquoi de telles réunions ne peuvent pas avoir lieu à distance, c’est-à-dire combien de personnes travaillent à domicile de nos jours. Le rapport indique également que Sony pourrait devoir abandonner son projet d’accueillir une conférence de presse publique pour la PS5 en raison de la pandémie.

La société n’a dévoilé le contrôleur DualSense qu’il y a quelques jours, car elle craignait que l’appareil ne fuit, selon le rapport. Le design final de la PS5 n’est connu que d’un petit cercle au sein de Sony, indique le rapport. En conséquence, il pourrait être moins susceptible de fuir que le contrôleur qui avait déjà été partagé avec les développeurs.

Source de l’image: Djordje Novakov / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.