Le prix de l’Apple HomePod baisse de plus de 90 $ pour une durée limitée uniquement

L’Apple HomePod apporte Siri à votre salon, et grâce à une offre à durée limitée chez OWC, vous pouvez en acheter un en vente dès aujourd’hui à partir de 204,99 $. Cette remise de près de 100 $ est juste en deçà du prix du Black Friday que nous avons vu sur le haut-parleur intelligent d’Apple, et vous aurez du mal à le trouver pour un meilleur prix n’importe où ailleurs en ce moment. Les unités sont offertes en boîte ouverte en noir ou blanc et sont livrées avec une garantie OWC d’un an.

Le son de l’épargne

Apple HomePod

Ces HomePods à boîtier ouvert se connectent à AirPlay et Apple Music pour que vous puissiez commencer à jouer avec les puissants haut-parleurs intégrés. Il existe des micros intégrés pour demander des informations à Siri, régler les minuteries, contrôler les appareils HomeKit, et bien plus encore.

204,99 $ 299,00 $ 94 $ de rabais

Le HomePod est le haut-parleur intelligent d’Apple, prenant en charge les appareils Echo d’Amazon et les produits Google Home, bien qu’Apple soit fier des capacités audio du HomePod – il s’adapte même à l’endroit où il est placé dans une pièce afin de pouvoir fournir un son haute fidélité partout où il se trouve. va.

Il a Siri intégré pour que vous puissiez demander que vos chansons ou listes de lecture préférées soient diffusées à partir d’Apple Music, ou des services tiers comme Spotify, des podcasts d’Apple Podcasts, ainsi que des minuteries, vérifier la météo et toutes les habituelles les requêtes vocales auxquelles vous vous attendez à pouvoir répondre. Il est compatible avec AirPlay 2 afin que vous puissiez envoyer du son à partir de votre iPhone ou iPad d’un simple toucher, profiter d’un son multi-pièces transparent avec plusieurs HomePods ou en connecter sans fil un (ou plusieurs) à votre Apple TV comme sortie audio pour vos émissions de télévision et des films. HomePod fonctionne également comme un hub pour votre maison intelligente vous offrant un contrôle vocal facile sur toutes vos technologies connectées à HomeKit.

Si vous êtes investi dans l’écosystème Apple, c’est le haut-parleur à avoir. Les nouveaux utilisateurs de HomePod devraient consulter notre guide du débutant pour commencer. Si vous utilisez cette offre pour ajouter un HomePod à une autre zone de votre maison, vous pouvez toujours bénéficier de notre guide ultime HomePod ainsi que de notre liste des meilleurs accessoires pour HomePod.

