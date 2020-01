Le prix du Galaxy Z Flip de Samsung vient de fuir – et c’est étonnamment une bonne nouvelle – .

La prochaine conférence de presse de Samsung Unpacked nous apportera deux nouvelles familles Galaxy qui méritent une attention particulière, y compris la série S20 et le Z Flip pliable. Ce dernier ne sera pas le Galaxy Fold 2 que vous attendez, car Samsung introduira un tout nouveau facteur de forme pliable – le Z Flip présentera un design à clapet similaire au Motorola Razr pliable qui a été dévoilé il y a quelques mois. Cependant, le Galaxy Fold pourrait être le premier téléphone pliable que vous pouvez vous permettre et une bien meilleure alternative au combiné à clapet de Motorola que le Fold d’origine.

Le Galaxy Z Flip est censé présenter un design perforé de type Note 10 lorsqu’il est déplié et un appareil photo à double objectif à l’arrière. Le combiné embarquera également la puce Snapdragon 855, qui est le même processeur qui a alimenté tous les produits phares de Samsung en 2019, et un chipset bien meilleur que le Snapdragon 710 de Razr. Plus intéressant, le téléphone aurait un écran en verre pliable au lieu de simplement du plastique , ce qui pourrait éviter d’endommager l’écran et de se froisser.

Tout cela pourrait se vendre pour environ 1000 $, selon une rumeur qui a surgi il n’y a pas si longtemps. Cela rendrait le Galaxy Z Flip beaucoup plus abordable que le Galaxy Fold et le Huawei Mate X, qui avaient des prix exorbitants l’année dernière – respectivement 2000 $ et 2500 $.

Maintenant, un deuxième rapport sur la Corée mentionne la même fourchette de prix pour le nouveau pliable. Selon iNews24, le Z Flip coûtera entre 1 million de won (862 $) et 1,5 million de won (1293 $).

Un initié dit être familier avec l’affaire a déclaré que le prix n’a pas été finalisé, selon ce nouveau rapport. Mais même ainsi, payer environ 1000 $ pour un téléphone pliable basculant sur les spécifications de 2019 ne serait pas une si mauvaise affaire. À 1300 $, le Galaxy Z Flip serait plus abordable que certains iPhones phares et même le Motorola Razr, qui vous coûtera 1500 $. Si les fuites des spécifications Z Flip sont précises et que le téléphone fera effectivement basculer une puce Snapdragon 855, il n’y a aucune raison de considérer le Razr, peu importe à quel point vous pourriez aimer cette marque particulière.

Le premier événement Unpacked de l’année de Samsung est prévu pour le 11 février, date à laquelle nous apprendrons tout ce qu’il y a à savoir sur le Galaxy Z Flip.

Source de l’image: Lee Jin-man / AP / Shutterstock

