Le prix du Galaxy Z Flip de Samsung vient de fuir, tout comme une fonctionnalité de marque – .

Samsung dévoilera deux nouveaux produits phares le 11 février, dont la série Galaxy S20 et le nouveau Galaxy Z Flip à clapet repliable. Les deux appareils ont fait l’objet d’un grand nombre de fuites, en particulier la première, qui sera le combiné le plus important de Samsung au premier semestre. Cependant, à mesure que nous nous rapprochons de la conférence de presse de Samsung Unpacked à San Francisco, nous avons vu un nombre croissant de rapports détaillant le téléphone pliable. Le dernier vient de Corée, révélant que le téléphone aura une fonctionnalité qui n’est disponible sur aucun autre combiné pliable. Cependant, le même rapport affirme que le téléphone ne sera pas aussi bon marché que vous l’auriez espéré.

Selon les rumeurs du Galaxy Z Flip il y a quelques jours, le clapet pourrait coûter environ 1000 $, un prix qui le rendrait beaucoup plus attrayant que le Galaxy Fold ou son concurrent le plus proche, le Motorola Razr pliable. Une fuite au début de la semaine, quant à elle, a indiqué que le téléphone pourrait être vendu à 1 400 € (1 552 $) en Europe. Et maintenant, nous avons la confirmation que le Z Flip sera en effet plus cher qu’un combiné phare classique.

Le téléphone coûtera 1,6 million de won (1374 $) en Corée, par Naver, ce qui est toujours moins cher que le Galaxy Fold, mais plus cher que le prochain Galaxy S20.

Le prix n’était pas la seule chose que Naver a révélée sur le Galaxy Z Flip. Selon le site d’information coréen, le Z Flip vous permettra de tenir le téléphone sous n’importe quel angle. Les pliables que nous avons vus jusqu’à présent ont deux positions, plié et déplié. Le Z Flip fonctionnera également en mode ordinateur portable ou livre.

Le rapport indique que la fonctionnalité cible les acheteurs féminins qui pourraient placer le combiné ouvert en biais sur une table et prendre des selfies. Il peut y avoir d’autres utilisations pour ce mode ordinateur portable, comme regarder des vidéos tout en faisant autre chose avec vos mains ou participer à des appels vidéo, qui consiste essentiellement à regarder des vidéos.

Bien que ce ne soit pas une nouvelle confirmée du téléphone, il convient de souligner que Samsung lui-même a taquiné ce cas d’utilisation particulier pour les appareils pliables à clapet il y a quelques mois lors de sa conférence des développeurs, où il a confirmé qu’il travaillait sur un appareil à clapet:

Source de l’image: Samsung

La fonctionnalité suggère que le Galaxy Z Flip comportera quelques innovations qui lui permettront de rester ouvert en mode ordinateur portable sans basculer ni endommager l’écran. Nous nous attendons à ce que Samsung explique dans le communiqué de presse comment fonctionne le nouveau mécanisme de charnière et présente la rumeur selon laquelle la fine couche de verre devrait couvrir l’écran OLED.

Source de l’image: Lee Jin-man / AP / Shutterstock

