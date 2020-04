Le problème de ballon The Crossing Animal: New Horizons transforme Bunny Day en une expérience frustrante pour certains joueurs

Comme beaucoup de gens l’ont déjà dit, Animal Crossing: New Horizons n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment. C’est l’escapade parfaite dont nous avons tous besoin pour oublier les tensions qui se produisent dans notre vie personnelle ainsi que celles qui nous affectent à l’échelle mondiale. Ce matin, les festivités du Bunny Day ont officiellement commencé et auraient dû donner encore plus de joie à la vie des gens. Cependant, pour certains joueurs, cela crée de la frustration.

Pour l’événement, les joueurs sont chargés de collecter plusieurs types d’œufs différents autour de leurs îles, ce qui leur permet de transformer les œufs en divers objets. Un de ces types d’oeufs ne peut être acquis qu’en abattant des ballons auxquels sont attachés des cadeaux. Pour cette raison, beaucoup plus de ballons apparaissent dans les jeux qu’auparavant. Malheureusement, certains joueurs ont découvert un problème qui rend la collecte des œufs difficile, comme on le voit dans ce post Reddit ci-dessous.

PSA: Les ballons dans Animal Crossing sont actuellement buggés à l’endroit où si vous éclatez 300, vous ne pouvez plus en obtenir. de

NintendoSwitch

Il semble que lorsque les joueurs éclatent un total de 300 ballons, le jeu ne leur permettra plus d’en obtenir. Étant donné que l’éclatement des ballons est une si grande partie de la collecte des œufs et que le nombre total de ballons apparaissant dans le jeu a considérablement augmenté pour cet événement, de nombreux joueurs vont être négativement affectés par ce problème. Si rien d’autre, ils ne pourront pas progresser autant qu’ils le souhaitent. Nous ne pouvons qu’espérer que Nintendo crée un correctif très bientôt.