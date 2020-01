Le problème des débris spatiaux ne fait qu’empirer – .

Skywatchers a passé une grande partie de mercredi à observer les progrès de deux satellites qui s’approchaient rapidement l’un de l’autre. Une collision semblait peu probable plus tôt dans la journée, mais au fur et à mesure que les heures passaient, les chances que les deux machines obsolètes se percutent régulièrement augmentaient.

Estimées à l’origine à bien moins d’une chance de 1%, les observations ultérieures ont révélé que la probabilité d’une collision était plutôt de 5%, ce qui est beaucoup plus élevé que quiconque ne serait pas à l’aise. C’est d’autant plus vrai que l’emplacement où les deux vaisseaux spatiaux seraient entrés en collision aurait été directement au-dessus de la ville de Pittsburgh.

Heureusement, après que les satellites se soient rendus dans la zone de crash potentielle, les observateurs n’ont pas été en mesure de repérer de nouveaux débris ou des preuves qu’une collision s’était produite. C’est une très bonne nouvelle car une frappe entre les deux machines aurait pu générer une quantité incalculable de débris spatiaux qui auraient pu poser un problème pour les futures missions dans l’espace et même des observations au sol.

Heureusement, nos dernières données après l’événement ne montrent aucune preuve de nouveaux débris. Pour être sûr, nous effectuerons une évaluation supplémentaire lors du prochain passage des deux objets au-dessus du radar spatial Kiwi qui se produira plus tard ce soir.

– LeoLabs, Inc. (@LeoLabs_Space) 30 janvier 2020

Vous ne pouvez pas imaginer que les déchets spatiaux soient une préoccupation majeure, car il est facile de penser que la zone autour de la Terre est incroyablement grande et ouverte. Malheureusement, ce n’est pas vraiment le cas, et des groupes comme la NASA et l’ESA doivent constamment surveiller d’innombrables objets qui dérivent autour de notre planète.

Les risques posés par les débris spatiaux sont nombreux, y compris les interférences avec le déploiement de nouveaux satellites et même potentiellement les engins spatiaux en équipage comme la Station spatiale internationale. Un morceau de débris relativement petit pourrait facilement causer beaucoup de dégâts à un vaisseau spatial en mouvement rapide, et les scientifiques de nombreux pays travaillent à trouver des solutions au problème croissant.

