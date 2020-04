Le prochain film de Martin Scorsese pourrait arriver sur Apple TV +

Le prochain film à gros budget de Martin Scorsese pourrait se diriger vers Apple TV + (via le Wall Street Journal). Killers of the Flower Moon, basé sur le livre du même nom du journaliste David Grann, devrait incarner Leonardo Di Caprio et Robert Di Niro. Il devait à l’origine être réalisé par Paramount Pictures, mais la montée en flèche des coûts a provoqué l’inquiétude du studio.

Les coûts poussent les représentants de Martin Scorsese à parler aux services de streaming

Il est entendu qu’en raison de l’augmentation du budget, Paramount a permis aux représentants de M. Scorsese de parler avec d’autres partenaires potentiels. L’un d’eux est Apple et un autre est Netflix.

Si Apple débarquait le film, ce serait un moment majeur dans son développement en tant que destination pour le cinéma et la télévision. M. Scorsese a cependant déjà travaillé avec Netflix sur The Irishman. Celui que le réalisateur oscarisé choisira, cela ne marquera peut-être pas la fin de l’implication de Paramount dans Killers of the Flower Moon. L’un des services de streaming pourrait distribuer le film, aidant à partager certains des coûts avec un accord également conclu pour le montrer dans certains cinémas, comme cela a été fait avec The Irishman.