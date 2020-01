Le prochain film de Star Wars se déroule 400 ans dans le passé, ce n’est plus une trilogie

Le prochain film Star Wars, fixé à 2022, se déroulera environ 400 ans avant la saga Skywalker et mettra en vedette de nouvelles capacités de force et un Yoda de 500 ans.

Un rapport CheatSheet a résumé certaines choses que nous savons sur le prochain film Star Wars. Le film devrait sortir en 2022, et une annonce complète est attendue de Lucasfilm plus tard ce mois-ci.

Le film se déroulera environ 400 ans avant la trilogie Skywalker et mettra en vedette un Yoda vieux de 500 ans, ainsi que de nouvelles capacités de force (ou je suppose anciennes).

Ces histoires vont se dérouler environ 400 ans avant les événements de la Skywalker Saga, dans la Haute République. Les créateurs de Game of Thrones, D.B. Weiss et David Benioff ont commencé à travailler sur cette époque, jusqu’à ce qu’ils quittent Lucasfilm.

L’une des intrigues suit un groupe de Jedi explorant la galaxie. Ils voyagent dans des régions inconnues où la planète Sith d’Exegol a été trouvée dans Star Wars: The Rise of Skywalker. Selon Ziro, ce groupe leader de Jedi aurait des forces et des pouvoirs variés, similaires aux super-héros.

Les Jedi seront impliqués dans diverses aventures et conflits où ils rencontreront trois types d’ennemis différents. Les dieux Sith seront les plus sombres de ces maux anciens.

Comme mentionné, un personnage confirmé est Yoda, qui aura environ 500 ans dans le film.

La grande nouvelle, en dehors du cadre, est que Star Wars semble abandonner le format de la trilogie au profit de quelque chose de similaire à Marvel Cinematic Universe, avec plusieurs histoires et personnages dans des films individuels qui pourraient aboutir à de grands films, de la même manière que Avengers le fait . Ce n’est pas certain, mais étant donné le succès du MCU, cela pourrait avoir beaucoup de sens.

Comme mentionné, l’annonce officielle de Lucasfilm devrait arriver plus tard ce mois-ci, nous n’avons donc pas longtemps à attendre pour savoir où se dirige la galaxie Star Wars!

