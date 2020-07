Le prochain Galaxy Fold de Samsung pourrait recevoir un nouveau nom à son arrivée

Crédit: Eric Zeman / Android Authority

Annonces :

Le prochain modèle Galaxy Fold de Samsung serait nommé Samsung Galaxy Z Fold 2. Cela serait conforme aux plans de Samsung d’unifier sa gamme de téléphones pliables.Le nouveau téléphone pourrait être annoncé en août.

La suite Galaxy Fold de Samsung pourrait recevoir un nouveau nom à son arrivée – et cela pourrait être une bouchée.

Des sources de SamMobile affirment que le nouveau téléphone pliable s’appellera le Galaxy Z Fold 2. Ce n’est pas exactement un nom élégant, mais Samsung a précédemment déclaré qu’il appliquerait l’étiquette «Galaxy Z» à l’ensemble de sa ligne de téléphone pliable, pas seulement la coque à clapet Galaxy Z Flip . Cela apporte potentiellement plus de cohérence aux schémas de dénomination. La société avait déjà déplacé le Fold original vers la section Galaxy Z de son site Web.

Jusqu’à présent, les rumeurs suggèrent que le Samsung Galaxy Z Fold 2 sera un raffinement de la formule initiale du Fold. Il devrait encore se déplier pour révéler un grand écran interne (peut-être un panneau de 7,6 pouces, 120 Hz) tout en emballant un écran externe de 6,2 pouces qui devrait être plus facile à utiliser que la vue de 4,6 pouces que vous obtenez aujourd’hui. Vous obtiendrez également la technologie sans fil 5G et la gamme de caméras du Galaxy S20 Plus, bien qu’il ne soit pas certain que le processeur Snapdragon 865 se maintienne.

On ne sait pas encore quand le Z Fold 2 pourrait être annoncé. Samsung a historiquement dévoilé ses appareils phares pour le deuxième semestre (comme la famille Galaxy Note) en août, et il a expédié le premier Fold en septembre 2019. Pour beaucoup, le vrai problème est le prix. Des rumeurs ont laissé entendre que le nouveau modèle pourrait coûter moins cher que son prédécesseur de 1980 $, mais il aurait toujours une prime rigide par rapport à ses homologues à écran unique.

