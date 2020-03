Le prochain Google Chromecast pourrait inclure sa propre télécommande

De loin, les appareils Chromecast ont été bien accueillis depuis la création de la gamme en 2013. Il existe maintenant trois générations d’appareils, chacun étant légèrement meilleur que le précédent. Grâce à 9to5Google, nous pensons qu’une autre itération de la gamme arrive bientôt, et celle-ci pourrait arborer sa propre télécommande.

Jusqu’à présent, il n’était pas nécessaire que les appareils Chromecast soient livrés avec une télécommande. Google a conçu les appareils comme de simples dongles sur lesquels les utilisateurs diffusent des médias à partir de leurs appareils mobiles. 9to5Google rapporte qu’un nouveau Chromecast pourrait être un peu plus sophistiqué grâce à l’inclusion d’Android TV à bord, citant des sources proches du sujet.

L’appareil porte le nom de code «sabrina» et pourrait prendre en charge le contenu 4K HDR et vanter la connectivité Chromecast Bluetooth et WiFi habituelle. Le Chromecast lui-même devrait ressembler assez à l’appareil Chromecast de troisième génération actuel, avec un design doux, mat et rond orné du logo emblématique «G». Et comme il devrait exécuter Android TV, il prendrait en charge les services de streaming attendus comme YouTube TV, Netflix, Disney Plus, Hulu, etc.

En relation: Hé Google, pourquoi ne puis-je pas acheter un Chromecast avec une télécommande?

La télécommande devrait ressembler à «un croisement entre la télécommande Daydream View et une télécommande Apple TV». De plus, les utilisateurs devraient également être en mesure de programmer la télécommande pour une utilisation avec leurs téléviseurs, en ajoutant un peu de fonctionnalités supplémentaires.

9to5Google ne signale aucun prix ou disponibilité, mais il soupçonne que Google prévoit de libérer l’appareil à Google I / O 2020 avant l’annulation de l’événement au milieu des craintes entourant l’épidémie de coronavirus. Étant donné que la société n’hébergera plus l’événement comme prévu, nous pourrions voir cet appareil sortir à tout moment dans les mois à venir.

Bien que ces informations semblent assez fiables, rappelez-vous, rien n’est officiel. Jusqu’à ce que Google sorte et annonce l’appareil lui-même, assurez-vous de prendre toutes ces informations avec un grain de sel.