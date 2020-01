Le prochain iPhone à faible coût d’Apple pourrait être lancé dès mars

Apple commencera la production de masse sur l’iPhone à bas prix qui serait en préparation à partir de février, rapporte Bloomberg. Le nouveau ‌iPhone‌ pourrait être lancé dès mars après le début de la production.

Les rumeurs suggèrent que le nouveau ‌iPhone‌ sera de conception similaire à un iPhone 8, offrant un écran LCD de 4,7 pouces, des cadres supérieurs et inférieurs épais, un bouton d’accueil Touch ID au lieu de Face ID et une caméra arrière à objectif unique, mais il sera équipé d’une puce A13 moderne et de 3 Go de RAM.

‌IPhone‌ SE et ‌iPhone 8‌

Le ‌iPhone‌ sera le premier ‌iPhone‌ d’Apple vraiment bon marché introduit depuis le ‌iPhone‌ SE, ce qui a conduit à l’appeler “iPhone SE 2” dans certaines rumeurs, même s’il ne devrait pas être aussi petit que le ‌iPhone‌ d’origine. SE. Il y a eu des spéculations selon lesquelles Apple pourrait l’appeler “iPhone 9”, un numéro qui a été ignoré avec le dévoilement en 2017 du ‌iPhone‌ X, mais on ne sait pas comment il sera nommé.

Rendu de ce à quoi pourrait ressembler l’iPhone à bas prix, via OnLeaks

Étant donné le prix de 399 $ du ‌iPhone‌ SE d’origine, qui était également positionné comme une option ‌iPhone‌ plus abordable, le nouvel appareil à faible coût pourrait potentiellement être vendu au même prix de 399 $, ce qui en ferait l’iPhone‌ le plus abordable d’Apple. Le ‌iPhone 8‌ est actuellement le lowestiPhone‌ Apple le moins cher vendu à 449 $.

Le ‌iPhone‌ à bas prix sera le premier ‌iPhone‌ d’Apple en 2020, avec d’autres modèles de ‌iPhone‌ dont la sortie est prévue à l’automne 2020 avec des conceptions tout en verre haut de gamme comme les iPhones phares actuels, la technologie 5G et les caméras 3D arrière. Pour plus de détails sur ce à quoi s’attendre de l’iPhone à bas prix, assurez-vous de consulter notre résumé.

