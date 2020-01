Le prochain mode de transcription de Google Translate offrira une transcription en temps réel sur Android

L’application Google Translate a reçu une mise à niveau mineure le mois dernier, bénéficiant d’une prise en charge de la translittération hors ligne pour dix nouvelles langues. Google est maintenant prêt à ajouter une nouvelle fonctionnalité à son application Google Translate pour Android, qui lui permettra de transcrire et de traduire la parole d’une langue à une autre en temps réel. Le géant de la technologie a présenté mardi la prochaine fonctionnalité lors d’un événement à San Francisco.

Le “mode de transcription” dans l’application Google Translate a été développé pour traduire des discours longs. Il semble que cela ne fonctionnera qu’en capturant l’audio en direct via le microphone de votre téléphone, bien qu’il soit possible que Google ajoute éventuellement la possibilité de travailler avec des fichiers audio.

Selon The Verge, la fonctionnalité évaluera constamment les phrases, en ajoutant la ponctuation et en corrigeant les choix de mots en fonction du contexte. Cependant, le mode transcription ne sera pas disponible hors ligne. Google dit que la transcription multilingue en temps réel est beaucoup plus compliquée que la traduction de texte écrit, c’est pourquoi la traduction se fera sur ses serveurs plutôt que sur l’appareil.

CNET rapporte que la fonctionnalité «Transcrire» est actuellement testée en espagnol, allemand et français. Bien qu’aucun calendrier précis n’ait encore été confirmé, la société prévoit de rendre l’outil disponible pour les utilisateurs dans l’application Google Translate pour Android dans les mois à venir.