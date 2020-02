Le prochain P40 Pro de Huawei n’apportera peut-être pas des vitesses de charge plus rapides

Le P30 Pro de Huawei était l’un des smartphones Android les plus impressionnants lancés en 2019, avec des appareils photo incroyablement capables et une autonomie fantastique. Le successeur du P30 Pro, qui devrait s’appeler P40 Pro, devrait être dévoilé lors d’un événement de lancement mondial à Paris le mois prochain. Avant son dévoilement officiel, le P40 Pro et le P40 standard ont été certifiés par l’organisme de réglementation chinois 3C.

D’après les informations révélées par les listes 3C, les prochains téléphones P40 et P40 Pro prendront en charge des vitesses de charge identiques à celles de leurs prédécesseurs. Alors que le Huawei P40 prend en charge la charge 10V / 2,25A, le modèle Pro prend en charge la charge 10V / 4A. Cependant, il semble plutôt étrange que le P40 prenne en charge une charge rapide de 22,5 W alors que même le P40 Lite de milieu de gamme prend en charge la technologie SuperCharge 40 W.

Huawei a présenté sa technologie de charge rapide SuperCharge 40 W fin 2018, avec le Mate 20 Pro. Alors que la technologie de charge rapide SuperCharge était plus rapide que presque toutes les autres solutions concurrentes à l’époque, un certain nombre d’OEM Android proposent désormais des solutions de charge rapide plus impressionnantes. Le Reno Ace d’OPPO, par exemple, est livré avec une charge rapide filaire de 65 W. Les téléphones phares actuels de Samsung, notamment le Galaxy Note 10+ et le Galaxy S20 Ultra, prennent en charge des vitesses de charge de 45 W.

En plus de révéler les vitesses de charge prises en charge par les deux téléphones, les listes 3C confirment également qu’elles seront prises en charge par la 5G. Sous le capot, les deux téléphones P40 devraient être alimentés par le chipset HiSilicon 7nm Kirin 990 5G.